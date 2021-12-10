محامي حارس منتخب مصر الشناوي يكشف حقيقة الحجز على ممتلكات موكله

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نفى محمد واصل، محامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، محمد الشناوي، وجود أي حكم نهائي بالحجز على أي ممتلكات تخص موكله.

وقال محمد واصل في تصريحات لموقع "مصراوي": "الحكم الذي يتردد ليس نهائيا، وقمنا بإيداع المبلغ المستحق على الشناوي لدى المحكمة ونسير في كافة الإجراءات".

وأضاف: "نحترم أحكام القضاء ونثق بنزاهته ونسير طبقا لإجراءاته، نحتفظ بحقوقنا في اتخاذ ما يلزم تجاه ما نتعرض له من تشهير".

وأكد المحامي واصل أنه لا يوجد أي شيء يفيد بإثبات الحكم على أي ممتلكات تخص الشناوي، والقضية لا تزال متداولة.

وكان وليد عبد الهادي، وكيل أعمال الشناوي السابق، كشف أنه حصل على حكم نهائي بعد الاستئناف بأحقيته في الحصول على مليون و650 ألف جنيه من الشناوي، وأنه سيتم الحجز على ممتلكات الحارس المصري بسبب هذا الحكم.

ويتواجد الشناوي حاليا مع منتخب مصر في قطر حيث يشارك "الفراعنة" في بطولة كأس العرب.