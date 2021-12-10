living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القائمة النهائية لدور الـ16 من دوري الأبطال.. موعد القرعة والتفاصيل

10
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكمل فريق فياريال الإسباني عقد الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أتالانتا الإيطالي (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وأسدل الستار على مباريات دور المجموعات، مساء يوم الأربعاء، باستثناء لقاء فريق أتالانتا وضيفه فياريال، الذي تأجل بسبب تساقط كثيف للثلوج في مدينة بيرغامو الإيطالية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر موقعه الرسمي، أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ستجرى في مقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة (12:00) بتوقيت وسط أوروبا، و(14:00) بتوقيت السعودية.

طريقة سحب القرعة

سيتم وضع سلتين، أحداهما تضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والأخرى ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناء على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

ولا يمكن أن يتواجه فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

 

وفي ما يلي القائمة الكاملة للأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال:

المجموعة الأولى (A):

1- مانشستر سيتي (إنجلترا)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

1- ليفربول (إنجلترا)

2- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثالثة (C):

1- أياكس أمستردام (هولندا)

2- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

1- ريال مدريد (إسبانيا)

2- إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):

1- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

2- بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة (F):

1- مانشستر يونايتد (إنجلترا)

 

2- فياريال (إسبانيا)

المجموعة السابعة (G):

1- ليل (فرنسا)

2- ريد بول سالزبورغ (النمسا)

المجموعة الثامنة (H):

1- يوفنتوس (إيطاليا)

2- تشيلسي ا(إنجليزا).

مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022)

مباريات الذهاب، أيام: (15، و16، و22، و23) فبراير القادم.

مباريات الإياب، أيام: (8، و9، و15، و16) مارس 2022.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout