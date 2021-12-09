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حارس مرمى سبارتاك موسكو يحقق "معجزة كروية" لفريقه

9
DECEMBER
2021
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قاد حارس مرمى سبارتاك موسكو الروسي ألكسندر سيليخوف، فريقه لبلوغ دور خروج المغلوب لمسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليغيا وارسو البولندي (1-0)، مساء اليوم الخميس.

ويعود الفضل في فوز فريق العاصمة موسكو للاعب خط وسطه زيليمخان باكايف الذي سجل هدف الفوز الوحيد لفريق العاصمة موسكو في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

كما يعود الفضل وربما الأكبر لحارس المرمى ألكسندر سيليخوف الذي أنقذ فريقه من هدف التعادل في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، بتصديه لضربة جزاء ببراعة، ليقود فريقه للدور التالي من المسابقة.  

ورفع سبارتاك موسكو رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف أمام نابولي الإيطالي الذي تغلب بدوره على ضيفه ليستر سيتي (3-2) في المباراة التي جرت بينهما في الوقت ذاته، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

بينما احتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وودع المسابقة مع ليغيا وارسو الذي تذيل الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

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