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الأب سعاده يهنىء فريق المركزية لكرة القدم لاحتلاله المركز الثاني في دورة الاستقلال

9
DECEMBER
2021
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كرّم مدير عام المدرسة المركزيّة (جونيه) ورئيس نادي المركزية الأب ايلي سعاده فريق كرة القدم لوصوله الى المباراة النهائية في الدورة التي نظّمها "مجمّع الرئيس فؤاد شهاب" بمناسبة عيد الاستقلال .وقدّم الفريق الوصيف  كأس المركز الثاني للأب سعاده بحضور مدير النشاطات الرياضية المدرب كاسبار اسحق ولفيف من المدراء حيث القى الأب سعاده كلمةً شرح فيها أهميّة الرياضة في هذا الظرف بالذات واعتبارها المتنفّس الحقيقي لبناء شخصيّة الانسان الفاعل والقادر والمنتج.
 
وكرّر أن المدرسة تؤمن بالرياضة كتكامل عضوي لمفهومي التربية والتعليم. وبدورهم شكرَ الجهاز الفني ولاعبو  الفريق المدرسة ومديرها على كل الاجواء التشجيعية والمُناخ المتوافر لتحفيز النشاطات داخل المدرسة .ومن ثمّ التقطت الصورة التذكارية في جوٍّ من الفرح واعدين الأب سعاده بمزيد من الكؤوس التي تضاف الى سجل المدرسة الحافل بالأنتصارات على مدى عقود طويلة في مختلف الألعاب وعلى رأسها كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة.
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