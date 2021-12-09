موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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بلغ 15 فريقا الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد ختام جل مباريات دور المجموعات، أمس الأربعاء.

وتتبقى بطاقة واحدة معلقة بين أتالانتا الإيطالي وفياريال الإسباني التي تأجلت مباراتهما أمس الأربعاء، بسبب كثافة الثلوج في منطقة برغامو، على أن تقام في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر موقعه الرسمي، أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ستجرى في مقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية، الاثنين المقبل، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا، الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.

الأندية المتأهلة على رأس مجموعاتها

أياكس، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ليل.

الأندية المتأهلة في مركز الوصافة

أتليتكو مدريد، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سبورتينغ لشبونة، بنفيكا، سالزبورغ، فياريال أو أتلانتا.

طريقة سحب القرعة

سيتم وضع وعاءين، أحدهما يضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والآخر ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناء على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

ولا يمكن أن يتواجها فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

الذهاب

أيام 15، و16، و22، و23 فبراير القادم.

الإياب

أيام 8، و9، و15، و16 مارس القادم.