أول تعليق لتشافي بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا

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أبدى المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، غضبه من خروج فريقه من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 0-3 أمام بايرن ميونيخ، أمس الأربعاء، في ختام مباريات دور المجموعات.

وخرج برشلونة من الباب الضيق من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفشله ببلوغ الأدوار الاقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001.

وتصدر بايرن المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة أي 18 نقطة من ستة انتصارات، واحتل بنفيكا المركز الثاني بثماني نقاط أمام برشلونة الثالث (سبع نقاط)، ودينامو كييف الرابع والأخير (نقطة واحدة).

وباحتلاله المركز الثالث سينتقل "البارسا" للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن دائما نريد السيطرة على الكرة، لكن اليوم (أمس) كان عكس ذلك".

وتابع: "نحن برشلونة ويجب أن يكون ما حدث اليوم، نقطة تحول لتغيير أشياء كثيرة".

وأضاف: "يجب أن نواجه الموقف بكرامة، اليوم تبدأ حقبة جديدة، علينا مواجهة الواقع ولا يوجد شيء آخر، علينا العمل بجد".

وشدد: "لا تعجبني كلمة فشل، لأننا حاولنا، أحب الفريق الكتالوني، سأحاول إعادته مرة أخرى".

وأردف: "بايرن كان أفضل، علينا أن نعيد برشلونة لوضعه الذي يستحقه وليس الدوري الأوروبي، سنعمل لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى".

وأكمل تشافي: "كنت آمل أن ننافس بطريقة أخرى، وهذه ضربة بالنسبة لي كمدرب، لكن بايرن كان أفضل، ويجب أن نحسن الأمور".