ثورة رانغنيك.. عراقي في تشكيلة مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

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تفاجأت الجماهير العراقية برؤية نجم المنتخب الأولمبي العراقي، زيدان إقبال، ضمن تشكيلة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراته الختامية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وفي ثاني مباراة له كمدرب للفريق، اعتمد الألماني رالف رانغنيك، كما هي العادة، على تشكيلة شابة خلال مباراة الفريق أمام يانغ بويز السويسري.

وأشرك رانغنيك عددا من الشبان الصغار في التشكيلة الأساسية، مثل السويدي أنتوني إيلانغا (19 عاما)، والإيفواري أماد ديالو (19 عاما)، بينما وضع العراقي زيدان إقبال (18 عاما) على دكة البدلاء.

وقبل أشهر، قرر لاعب الوسط الموهوب زيدان إقبال تمثيل المنتخب العراقي، بلده الأم، وشارك في بطولة غرب آسيا مع المنتخب الأولمبي، وقدم مستوى أبهر الجماهير العراقية.

يذكر أن إقبال هو من مواليد مدينة مانشستر عام 2003، وبدأ باللعب في أكاديمية مانشستر يونايتد منذ سن 9 أعوام، ولم يخض حتى الآن أي مباراة مع الفريق الأول.