living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة يفشل في "المهمة المستحيلة" ويودع دوري الأبطال

9
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فشل فريق برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، في "المهمة المستحيلة"، وودع دوري أبطال أوروبا، عقب هزيمته أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.
 
وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من توماس مولر في الدقيقة 34، وليروي سانيه في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني، وبالتحديد الدقيقة 62، أضاف جمال موسيالا الهدف الثالث.
 
وكان برشلونة يحتاج للفوز لضمان بطاقة التأهل، إلا أن الخبراء كانوا يعتبرون المهمة "شبه مستحيلة"، خاصة مع تذبذب أداء الفريق الكتالوني هذا الموسم، وقوة الخصم الألماني.
 
وسينتقل "البارصا" للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة خلف بنفيكا البرتغالي الذي تغلب 2-صفر على دينامو كييف متذيل الترتيب.
 
وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لبرشلونة، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الثاني وأحرز هدفين فقط في دور المجموعات، بجميع المسابقات منذ تولي تشافي هرنانديز تدريب الفريق.
 
يشار إلى أن العملاق البافاري ضمن تأهله إلى دور خروج المغلوب، قبل مباراة برشلونة، وذلك بخمسة انتصارات من خمس مباريات، وفوزه اليوم هو السادس.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout