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هل تنتهي "معاناته" مع أرسنال؟.. النني هدف رئيسي لناد إنجليزي

8
DECEMBER
2021
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أكدت وسائل إعلام بريطانية، رغبة أحد الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع لاعب الوسط المصري محمد النني، الذي يعاني من عدم المشاركة أساسيا مع ناديه أرسنال الإنجليزي.
 
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن النني يعتبر من أهداف نيوكاسل الرئيسية، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق في يناير المقبل.
 
ويسعى نيوكاسل لإجراء حملة انتقالات "طارئة" في يناير، لانتشال الفريق من قاع الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بفارق 3 نقاط عن منطقة الأمان.
 
وأشعل خبر استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي وكالات الأنباء قبل أسابيع، وبدأت مواقع كرة القدم والجماهير، على حد سواء، التنبؤ بالنجوم الذين سيرتدون القميص الأسود والأبيض.
 
وقد يبدأ النادي الإنجليزي بحملة التعاقد مع النجوم الجدد، في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية.
 
ومن ناحيته، يعاني النني من عدم المشاركة كأساسي مع فريقه الحالي أرسنال، حيث شارك في 5 مباريات بالدوري فقط حتى الآن، منها واحدة فقط كأساسي.
 
وينتهي عقد النني مع أرسنال صيف 2022، مما يعني أن أرسنال سيرغب في بيعه في يناير، لتفادي اضطرار التخلي عنه بالمجان الصيف المقبل.
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