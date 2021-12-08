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أرتفع العلم اللبناني من جديد في المحافل الدولية بعد احراز اللاعبة برباره الراسي المركز الأول في بطولة القتال الحر المفتوحة (اسلوب الساندا) في الكونغ فو لوزن 52كلغ والتي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة لاعبين ولاعبات من 10 دول.

وتمكنت لاعبة منتخب لبنان الراسي من احراز الميدالية الذهبية بعد تغلبها في المباراة النهائية على بطلة فرنسية.

وواكب المدرب واللاعب الدولي جورج سعاده البطلة الراسي خلال البطولة عبر اعطائها التوجيهات التي ساعدتها على الفوز.

وقد اهدى أمين عام الاتحاد اللبناني للكونغ فو ووشو بسام نهرا،باسم عائلة اللعبة، هذا الفوز الى عائلة اللعبة والى كل اللبنانيين.