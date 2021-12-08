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جولة الحسم في دوري الأبطال.. من تأهل ومن يحلم بالعبور؟

8
DECEMBER
2021
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تدخل بطولة دوري أبطال أوروبا جولتها الأخيرة في المجموعات، حيث لا تزال بعض مقاعد التأهل غير محسومة، بينما حسم البعض التأهل وتجنب "صداع" يوم الحسم.
 
وسيختتم دور المجموعات في البطولة الأوروبية الكبرى، يومي الثلاثاء والأربعاء، عندما تسجل البطولة الجولة السادسة والأخيرة من هذا الدور، قبل التوقف الشتوي، والعودة في الأدوار الإقصائية في فبراير 2022.
 
هنا موقف كل المجموعات الثمانية بدوري الأبطال.
 
المجموعة الأولى
 
هذه المجموعة حسمت، فمانشستر سيتي الإنجليزي ضمن الصدارة، بينما سيتأهل باريس سان جرمان الفرنسي ثانيا إلى الأدوار الإقصائية.
 
المجموعة الثانية
 
ليفربول ضمن صدارة المجموعة الثانية بأريحية كبيرة، بينما يشتعل الصراع على البطاقة الثانية بين 3 أندية، وهي بورتو البرتغالي (5 نقاط) وأي سي ميلان الإيطالي (4 نقاط) وأتليتكو مدريد الإسباني (4 نقاط).
 
وستكون مواجهة بورتو وأتلتيكو مدريد حاسمة، بينما سيتوجب على ميلان انتزاع الفوز من ليفربول المدجج بالنجوم.
 
المجموعة الثالثة
 
أياكس أمستردام الهولندي حسم الصدارة بأداء مقنع في الدور الأول، كما حسم سبورتنغ لشبونة المركز الثاني، بينما ودع بوروسيا دورتموند البطولة ومثله بشكتاش التركي.
 
المجموعة الرابعة
 
ضمن العملاقين ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي التأهل من المجموعة، لكنهما سيتقابلان في مدريد لتحديد المتصدر، حيث يحتاج "الملكي" للتعادل فقط لضمان المركز الأول.
 
المجموعة الخامسة
 
مع ضمان بايرن ميونيخ الألماني للصدارة، يتنازع برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي على البطاقة الثانية، والكفة ترجح النادي البرتغالي.
 
برشلونة يتفوق على بنفيكا بنقطتين، لكن الأخير سيستضيف دينامو كييف الأوكراني بأرضه في مواجهة سهلة نسبيا، بينما يواجه برشلونة العملاق بايرن ميونيخ في أليانز أرينا. في حال انتصار بنفيكا "المتوقع"، سيتعين على برشلونة الانتصار كذلك في ميونيخ، وهي مهمة تبدو شبه مستحيلة.
 
المجموعة السادسة
 
بالرغم من المصاعب الجمة، نجح مانشستر يونايتد بضمان تأهله للدور الحاسم، بينما سيتواجه أتالانتا الإيطالي وفياريال الإسباني في موقعة ملتهبة لتحديد المتأهل الثاني.
 
الانتصار فقط سيؤهل أتالانتا على ملعبه، بينما سيكتفي فياريال بالتعادل أو الانتصار للتأهل.
 
المجموعة السابعة
 
هذه المجموعة تشهد أكثر صراع مفتوح على التأهل بين الفرق الأربعة جميعها.
 
ليل الفرنسي (8 نقاط) وسالزبورغ النمساوي (7 نقاط) وإشبيلية الإسباني (6 نقاط) وفولفسبورغ الألماني (5 نقاط)، جميعهم على بعد انتصار من التأهل.
 
فولفسبورغ سيستضيف ليل، والفائز منهما سيتأهل، بينما نفس الحالة تطبق على سالزبورغ وإشبيلية في الموقعة الثانية.
 
المجموعة الثامنة
 
كبيرا المجموعة تشلسي ويوفنتوس ضمنا التأهل، ويبقى تحديد المتصدر بينهما، بينما يتعادلان بالنقاط.
 
تشلسي سيلاعب زينيت سان بطرسبرغ الروسي، ويوفنتوس سيستضيف مالمو السويدي، وفي حال انتصر الاثنين، سيتصدر تشلسي فوق يوفنتوس، بحكم التفوق في مواجهتهما المباشرة.
 
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