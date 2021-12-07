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إبراهيموفيتش: لهذا أخاف من اعتزال كرة القدم

7
DECEMBER
2021
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كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن رغبته في البقاء مع فريقه ميلان الإيطالي، حتى نهاية مسيرته الكروية، معبرا عن "خوفه" من اعتزال كرة القدم.
 
وفي حديث لبرنامج "تشي تيمبو تشي فا" الإيطالي، قال إبراهيموفيتش إنه يخشى التوقف عن اللعب بسبب "عدم اليقين من خطوته المقبلة بعد الاعتزال"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وتابع صاحب الـ40 عاما: "أرغب في مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة. سأستمر في الملاعب ما دمت أملك الدافع والأدرينالين".
 
وتعليقا على عقده مع ميلان الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، قال "السلطان": "دعونا نضغط على ميلان من خلال هذا البرنامج لتمديد عقدي. أتمنى البقاء في ميلان مدى الحياة. لا يزال لدي بعض الأهداف التي أسعى لتحقيقها".
 
وتابع: "أريد الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى" بعد أن فعل ذلك مع الـ"روسونيري" عام 2011.
 
وعبّر اللاعب الدولي عن مخاوفه من الاعتزال، قائلا: "لا أعرف ما الذي سيحدث لي بعد اعتزال كرة القدم لذلك أخشى التوقف عن اللعب. سنرى، لكني أرغب في مواصلة اللعب حتى لا أشعر بأي ندم".
 
وكان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء في انتصار ميلان على سالرنيتانا متذيل الترتيب 2-صفر، السبت، ليتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه.
 
ويستضيف فريق المدرب ستيفانو بيولي منافسه ليفربول في دوري الأبطال، الثلاثاء، حيث يحتاج للفوز فقط ليحافظ على فرصه لبلوغ دور الـ16.
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