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العداءة اللبنانية لمى حلوجي تامبست وصيفة في نصف ماراتون دبي

7
DECEMBER
2021
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أحرزت العداءة اللبنانية لمى حلوجي تامبست المركز  الثاني بالترتيب النهائي العام لسباق نصف الماراتون(21.100 كلم) الذي أقيم في دبي(الامارات العربية المتحدة) مسجّلة وقتاً وقدره ساعة و27 دقيقة .ونجحت تامسبت في الصعود الى منصة التتويج واحراز الميدالية الفضية في السباق الذي شارك فيه عدد كبير من العدائين والعداءات.
 
ومنذ انطلاق السباق واكب نيل تامبست(بريطاني الجنسية) زوجته لمى حتى النهاية.
 
وسبق للمى حلوجي تامبست،التي تعيش في دبي، ان شاركت في مسابقة "الرجل الفولاذي" التي اقيمت  الشهر الفائت في انطاليا(تركيا) ونجحت في التأهل الى بطولة العالم التي ستقام العام المقبل في الولايات المتحدة الاميركية بعدما احتلت المركز الرابع في فئتها العمرية(35-39 سنة).ويعود الفضل في ممارسة لمى سباقات المسافات المتوسطة والطويلة الى زوجها الذي شجعها ودعمها ودرّبها وكانت عند حسن ظنه. 
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