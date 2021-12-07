الاتحاد اللبناني للمبارزة اختتم دورة صقل واعداد مدربين

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اختتم الاتحاد اللبناني للمبارزة دورة صقل واعداد مدربين في سيف المبارزة، نظمها بالتنسيق مع اتحاد البحر الأبيض المتوسط للعبة في قاعات مجمّع الرئيس اميل لحود الرياضي - المركز العالي للرياضة العسكرية في مار روكز - الدكوانة.

الدورة التي استمرت بشكل مكثّف يومياً لمدة خمسة ايام، كانت مقسمّة لمستويين، مبتدىء ومتقدم، وقد شارك بها معظم مدربي سيف المبارزة في لبنان كما وبعض لاعبي المنتخب الاول وكانت ناجحة جدا على مختلف المقاييس.

واختتم رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة جهاد سلامة الدورة بكلمة، شكر فيها المدرب الايطالي فابريزيو فلورياني على حضوره واشرافه على الدورة، وقيادة الجيش - المركز العالي للرياضة العسكرية التي وضعت قاعات المركز طيلة فترة البطولة بتصرف الإتحاد، عضو الاتحاد اميل كرم الذي اشرف على الدورة، مدرب فريق الجيش السيد زياد جلبوط الذي ساعد كثيرا في الشق اللوجيستي، كما واتحاد البحر الأبيض المتوسط ورئيسه زياد شويري، على اختيار لبنان لهذه الدورة والمساهمة في انجاحها.

بدوره،ألقى شويري كلمة شكر فيها الاتحاد اللبناني للمبارزة ورئيسه جهاد سلامة والمدرب وقيادة الجيش وجميع من حضر ومن ساهم بانجاح الدورة، واكد وقوف اتحاد البحر الأبيض المتوسط للمبارزة دوماً الى جانب الاتحاد اللبناني للمبارزة، ونيّته تنظيم العديد من دورات الصقل والاعداد للمدربين في لبنان خلال الفترة المقبلة.

اما المدرب الايطالي فقد اعرب عن شكره الكبير لحسن الضيافة التي تلقاها وعن رغبته للعودة الى لبنان في اقرب فرصة ممكنة لاكمال ما بدأه.

وفي الختام وزّع سلامة و شويري و فلورياني الشهادات على المشاركين في الدورة. كما وتسلّم المدرب درعاً تقديرياً ترمز الى ارزة لبنان، مقدما من الاتحاد اللبناني للمبارزة كعربون شكر وتقدير لجهوده، وميدالية تذكارية مقدمة من اتحاد البحر الأبيض المتوسط للمبارزة.