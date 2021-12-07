A + A -

غادرت بعثة منتخب لبنان للـ"تيك بول" الى بولندا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مدينة كلبويس بين 8 و11 كانون الاول الجاري.

وتضم البعثة رمزي الأشقر(رئيساً)،عمر ياسين(مدرباً)،ماريا شديد واحمد عرابي،طه الحسين ومحمد حافظ(لاعبين) .وتم اختيار اللاعبين بعد بطولة تصنيفية نظمها الاتحاد اللبناني لل"تيك بول" على عدة مراحل في العام الجاري .

كما سيشارك الحكمان اللبنانيان قاسم الحسن وشادي غانم في قيادة المباريات في أكبر استحقاق عالمي في الـ"تيك بول".

يشار الى أن رياضة التيك بول هي مزيج من كرة القدم وكرة الطاولة وتمارس على طاولة منحنية شبيهة بتلك التي تقام عليها منافسات كرة الطاولة

وتستعمل فيها كرة كبيرة بحجم كرة القدم ويحق للاعب ان يلمسها ثلاث مرات قبل ان يعيدها الى الجهة المقابلة من الطاولة بقدمه او برأسه.