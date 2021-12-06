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اتحاد الترياتلون كرّم البطل علي الزعبي والبطلتين ليندزي ناضر وميا صهيون

6
DECEMBER
2021
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كرّم الاتحاد اللبناني للترياتلون البطل علي الزعبي والبطلة ليندزي ناضر على انجازاتهما في  رياضة الترياتلون بحيث احتكرا القاب كافة المسابقات التي نظمها الاتحاد او التي اقيمت تحت اشرافه ولتأهلهما للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام العام المقبل في الولايات المتحدة بعد نتائجهما المميزّة التي حققاها في مسابقة "الرجل الفولاذي " التي جرت في انطاليا(تركيا) الشهر الفائت .وتسلّم الزعبي وناضر درعين تكريميين من رئيس الاتحاد المهندس وسيم اسماعيل والأمين العام الدكتور أحمد خليفة اللذين تمنيا لهما المزيد من التألق  والنجاح في مسيرتهما المحلية والخارجية.بدورهما، وجّه الزعبي وناضر الشكر الى  الاتحاد اللبناني للترياتلون بشخص رئيسه المهندس اسماعيل والأمين العام الدكتور خليفة على هذه البادرة .
 
كما جرى تكريم البطلة ميا صهيون(11 سنة)  التي احرزت المركز الأول في مسابقة الدوياتلون(ركض ودراجات هوائية) في فئتها العمرية(10-11 سنة) من بين متباريات من مختلف دول العالم  في المسابقة التي اقيمت في ابو ظبي(الامارات العربية المتحدة) الشهر الفائت  وهي احدى مراحل بطولة العالم اضافة الى كونها احرزت لقب بطولة لبنان في فئتها لعام 2021.
 
وتسلّمت صهيون الدرع التقديري من المهندس اسماعيل.
 
وجاء تكريم الاتحاد لصهيون كخطوة في تشجيع الجيل الواعد والناشئ لممارسة هذا النواع من الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة.
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