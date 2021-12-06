living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبابي يعترف: أريد الرحيل عن باريس سان جرمان

6
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان برغبته في الرحيل عن ناديه الفرنسي، الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الجاري.
 
وقال مبابي (22 عاما)، خلال فيلم وثائقي يعرض على منصة "أمازون"، إنه وصل لقناعة شخصية بضرورة الرحيل عن ناديه، أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في "يورو 2020" التي أقيمت الصيف الماضي.
 
وكان النجم الدولي، ولا يزال على ما يبدو، هدفا لريال مدريد الإسباني، إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تصل إلى نقطة اتفاق.
 
أخبار ذات صلة
وأوضح مبابي في حديث مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري في الفيلم الوثائقي: "خلال بطولة يورو 2020، طرحت على نفسي الكثير من الأسئلة وتحدثت كثيرا مع والديّ".
 
وتابع: "عرفت وقتها أنني أريد مغادرة باريس سان جرمان. طلب مني والداي التركيز فقط على أرضية الملعب، ربما لأنني كنت أبذل الكثير من الجهد في أشياء أخرى".
 
وخرجت فرنسا من دور الـ16 من البطولة على يد سويسرا في مفاجئة مدوية، بعد أن أضاع مبابي آخر ركلة ترجيح لمنتخب "الديوك".
 
ويسعى باريس سان جرمان بكافة السبل لإقناع مبابي بالبقاء في العاصمة الفرنسية، علما أنه سيكون من حقه التفاوض رسميا مع أي نادي في يناير المقبل في حال لم يجدد عقده.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout