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اختتام بطولة آسيا في الجودو والاتحاد الدولي كرّم المحامي فرنسوا سعادة

6
DECEMBER
2021
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على هامش بطولة آسيا واوقيانيا في الجودو التي نظمها الاتحاد اللبناني  للعبة على مدى اربعة ايام برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في "مجمّع نهاد نوفل" ، كرّم الاتحاد  الدولي رئيس الاتحاد اللبناني المحامي فرنسوا سعادة "تقديراً لعطاءاته وخدماته لمصلحة لعبة الجودو  على الصعيد اللبناني والعربي والقاري والدولي".وتسلّم سعادة ميدالية مذهبّة من المدير التنفيذي للاتحاد الدولي فلاد مارينسيسكو الذي مثلّ رئيس الاتحاد الدولي ماريوس فيزر  وحضر البطولة وقال" باسم رئيس الاتحاد الدولي للجودو السيد ماريوس فيزر أمنح رئيس الاتحاد اللبناني للجودو المحامي فرنسوا سعادة الميدالية المذهّبة  تقديراً لعطاءاته وخدماته لمصلحة لعبة الجودو على الصعيد اللبناني  والعربي والقاري والدولي".
 
ثم سلّم مارينسيسكو الميدالية المذهّبة الى سعادة بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو عبيد العنزي وسط تصفيق الحضور .بدوره، وبعد منحه الجائزة التكريمية،القى المحامي سعادة كلمه وجّه فيها الشكر الى رئيس الاتحاد الدولي على بادرة تكريمه مشدداً على العلاقة الوطيدة التي تربطه بفيزر
والعنزي منذ سنوات طويلة.
 
ولاحقاً اتصل سعاده بفيزر وشكره على بادرته باسمه وباسم الاتحاد اللبناني للجودو.
 
وكانت اختتمت بطولة آسيا الأحد الفائت باحراز اوزباكستان المركز الاول في الترتيب النهائي العام لفئة تحت ال21 سنة بعدما سبق ان احتلت ايضاً المركز الاول في ترتيب بطولة تحت ال18 سنة.
 
وحصدت اوزباكستان في بطولة تحت ال21 سنة 7 ذهبيات وفضيتين وست برونزيات تليها كازاخستان(3 ذهب وفضية واحدة  وخمس برونزيات) فكوريا الجنوبية(ذهبيتان و5 فضيات و4 برونزيات) .وحلت قيرغيزستان في المركز الرابع(ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية واحدة) وجاءت طاجاكستان خامسة(ذهبية وفضية و3 برونزيات) والهند سادسة(3 فضيات وبرونزيتان) ومنغوليا سابعة(3 برونزيات) وكل من سوريا وباكستان في المركز الثامن بميدالية برونزية واحدة.
 
يشار الى ان اللبنانية اكويلينا الشايب احرزت ميدالية برونزية في  البطولة لتحت ال18 سنة الجمعة الفائت. 
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