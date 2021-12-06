بطولة لبنان للتايكواندو - بومسيه للعام 2021

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لقب الحزام الأسود للمون لاسال والأحزمة الملوّنة للرياضي

نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة لبنان في التايكواندو (بومسيه) للعام 2021 للحزام الأسود و لجميع فئات الأحزمة الملونة في نادي المون لاسال - عين سعاده..

حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه وعضو الغراند ماستر المهندس ايلي نعمه، الغراند ماستر جورج خطار ،مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين و اللاعبات.كما حضر الغراند ماستر رالف حرب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية و مستشار رئيس الاتحاد الماستر نويل مخيبر.

توزعت المباريات ما بين فردي، زوج وفريق. وقد أجرى جميع المشاركين في البطولة فحص PCRمن اداريين، حكام، مدربين و لاعبين.

و جاء ترتيب الأندية على الشكل التالي:

*جميع فئات الحزام الأسود(الفردي والزوجي والفرق):

1-المون لاسال:68 نقطة

2-نادي السيدة:31 نقطة

3-نادي الناووس:15 نقطة

*جميع فئات الأحزمة الملونة(الأصفر والازرق والأحمر والأسلوب الحر):

1-نادي الرياضي(بيروت):44 نقطة

2-نادي الناووس:40 نقطة

3-نادي التايكون:31 نقطة

و جاءت النتائج على الشكل التالي:

*فردي- حزام اصفر:

•صغار ذكور (8-9 سنوات):

المركز الاول: جون توما - نادي الناووس

المركز الثاني: داني دقيق - نادي التايكون

المركز الثالث: جاد جمل - نادي التايكون

المركز الثالث:محمد الكلش-نادي الرياضي بيروت.

•صغار اناث (8-9 سنوات):

المركز الاول: كارونا نجار- نادي التايكون.

المركز الثاني: أيللا نصار- نادي الغولف اللبناني.

المركز الثالث: آيا شخاشيرو- نادي الغولف اللبناني.

•صغار ذكور (10-11 سنة):

المركز الاول: جيرار اسحاق- نادي الناووس.

المركز الثاني: كريم قبيسي- نادي الرياضي بيروت.

المركز الثالث: ضاهر غندور- نادي الجولف اللبناني.

المركز الثالث: أنطوني توما- نادي الناووس.

•صغار اناث (10-11 سنة):

المركز الاول:تاتيانا عليوان- نادي التعاضد.

المركز الثاني: بيا حسون- نادي البرج عينطورة.

•فتيان (12-14 سنة ):

المركز الاول: جاد قبيسي- نادي الرياضي بيروت.

المركز الثاني:رامي دندش-نادي الرياضي بيروت.

•فتيات (12-14 سنة ):

المركز الاول: ابتسام دوغان - نادي التعاضد.

المركز الثاني:جويا ماريا قطرا- نادي البرج عينطورة.

•سيدات(ما دون 30 سنة):

المركز الاول: ساره بو درغام- نادي الرياضي بيروت.

*فردي- حزام ازرق:

•صغار ذكور (8-9 سنوات):

المركز الاول: علي الحاج- نادي التعاضد.

المركز الثاني: أندرو جبور- نادي أنور.

المركز الثالث: أندرو ساغريان- نادي الرياضي بيروت.

المركز الثالث:وسام يوسف- نادي الناووس.

•صغار اناث (8-9 سنوات):

المركز الاول: سمر جرجس- نادي الناووس.

•صغار ذكور (10-11 سنة):

المركز الاول: جاد العراوي- نادي التايكون.

المركز الثاني: أمير لبان - نادي الرياضي بيروت.

المركز الثالث: مارك اسحاق - نادي الناووس.

المركز الثالث: جامي يوسف- نادي الناووس.

•صغار اناث (10-11 سنة):

المركز الاول: ياسمينا أبو ضاهر - نادي الغولف اللبناني.

المركز الثاني: هيلين يوسف - نادي الناووس.

المركز الثالث: تاليا دياب- نادي الرياضي بيروت.

•فتيان (12-14 سنة ):

المركز الاول: جورجيو يوسف - نادي الناووس.

المركز الثاني: عزت شخشيرو- نادي الجولف اللبناني..

المركز الثالث: مارفن سعود - نادي أنور.

•فتيات (12-14 سنة ):

المركز الاول: ميشال يوسف- نادي الناووس.

المركز الثاني:ساره العلام - نادي الناووس.

•رجال(ما دون 30 سنة):

المركز الاول: شربل فرح- نادي التايكون.

المركز الثاني:أمير جبران-نادي أنور.

•رجال(ما دون 40 سنة):

المركز الأول:سيرج قشوع-نادي التايكون.

•رجال(ما دون 50 سنة):

المركز الأول:مجد مفرج-نادي أنور.

•رجال(ما دون 60 سنة):

المركز الأول:ابراهيم دندش-نادي الرياضي بيروت.

*فردي-حزام احمر:

•فتيان (12-14 سنة):

المركز الاول: سامي حرب- نادي الرياضي بيروت.

•فتيات (12-14 سنة):

المركز الاول: فاليري العلام- نادي انور.

المركز الثاني:نانسي أنطونيوس- نادي أنور.

•سيدات(ما دون 30 سنة):

المركز الأول:آيا حسنية-نادي الرياضي بيروت.

فردي- حزام اسود:

•صغار ذكور (8-9 سنوات ):

المركز الاول: جيو عبيد- نادي تايكون.

المركز الثاني: اليساندرو نصور- نادي المون لاسال.

المركز الثالث:نبيل شربل شنتيري- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: شربل ابراهيم- نادي تايكون.

•صغار اناث (8-9 سنوات ):

المركز الاول: جاين عبود- نادي المون لاسال.

المركز الثاني: تقلا مفرج- نادي أنور.

المركز الثالث:ماييل عون- نادي البرج عينطورة.

•صغار ذكور(10-11 سنة):

المركز الاول: جاد يوسف- نادي الناووس.

المركز الثاني: شربل مرقس- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: سيدريك عون- نادي السيدة.

المركز الثالث: ايدمون هاشم- نادي أنترانيك أنطلياس..

•صغار اناث (10-11 سنة):

المركز الاول: كاريل ابراهيم- نادي المون لاسال.

المركز الثاني: أنجيلا الغاوي- نادي أنترانيك أنطلياس.

المركز الثالث: رونا السخن- نادي أنترانيك أنطلياس.

المركز الثالث: لونا مقداد- نادي المون لاسال.

•فتيان (12-14 سنة):

المركز الاول: أنطوني مطر- نادي السيدة.

المركز الثاني: مارفن ضومط - نادي المون لاسال.

المركز الثالث: مارك ظريفه- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: مارك خوري- نادي السيدة.

•فتيات (12-14 سنة):

المركز الاول: أليكسيا حايك- نادي السيدة.

المركز الثاني: ايستيل عدس- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: ريتا جريدي- نادي المون لاسال.

المركز الثالث:انطونيا هاشم- نادي أنترانيك أنطلياس.

•ناشئين (15-17 سنة):

المركز الاول: كارلوس زعور- نادي السيدة.

المركز الثاني: ميشال حنكش- نادي انور.

•ناشئات (15-17 سنة ):

المركز الاول: ريا شولي- نادي المون لاسال.

المركز الثاني: سكينا قويك- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: أسيل المسلماني- نادي المون لاسال.

المركز الثالث:سيلينا أبي حنا- نادي سكوادرا.

زوجي حزام اسود:

•صغار ذكور و اناث (10-11 سنة):

المركز الاول: ادمون هاشم ورونا الصخن - نادي أنترانيك أنطلياس.

المركز الثاني: كارل طبشري و كليا مطر- نادي السيدة.

•الفتيان و الفتيات (12-14 سنة ):

المركز الاول: أنطوني نوفل و ايستيل عدس- نادي المون لاسال.

المركز الثاني: أنطوني مطر وكلوي حداد- نادي السيدة.

المركز الثالث: كارل خنيصر وسيليا مطر- نادي السيدة.

المركز الثالث: ميشال يوسف وستيفاني الطباع- نادي ناووس.

فريق حزام اسود:

•فتيان (12-14 سنة ):

المركز الاول: جورجيو خباز و مارك ظريفه -ومارفن ضومط - نادي المون لاسال.

المركز الثاني: مارك خوري وأنطوني خوري وجورج خوري- نادي السيدة.

المركز الثالث: جون خوري و ميشال حداد والياس الحلو- نادي السيدة.

*فئة الاسلوب الحر

•فتيان (12-14 سنة ):

المركز الأول: مارك ظريفه - نادي المون لاسال

•ناشئات (15-17 سنة ):

المركز الأول: ريا شولي - نادي المون لاسال.

•سيدات (17 سنة و ما فوق):

المركز الاول: أندريا عبود - نادي المون لاسال.

المركز الثاني: كيرينا شولي - نادي المون لاسال.

•رجال (17 سنة و ما فوق):

المركز الأول: الياس يوسف - نادي الناووس.

قاد المباريات رئيس لجنة حكام البومسيه الماستر ايلي شرو وبمساعدة رئيس لجنة حكام الكيوروغي الحكم الدولي دانيال خوراسانجيان وبمعاونة حكام البومسيه:الماستر هنري الحاج،الماستر ندى سماحة، ريتا عبدو، منويلا الشايب،الماستر ريما حنا، الماستر ميشال مجدلاني، الماسترعبد عمسي، الماستر نادر سيف الدين،الماستر قيصر حمصي، ايلي أبي رزق، سليم الأسمر، الماستر مارك زينون، الماستر ناصيف صقر.