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كرة الطاولة: لقب الـ"توب 8" لحسن شبيب ومريم الهبش

6
DECEMBER
2021
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أقيمت  المرحلة النهائيّة من بطولة" "Clear trim s.a.r.l Top 8 التي نظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة للمصنفين والمصنفات الثمانية الأوائل  في نادي المون لاسال -عين سعاده. فلدى السيدات، إنتزعت مريم الهبش (الأهلي صيدا) لقب البطولة من تاليا عازار (أنترانيك بيروت) وفازت عليها (3-2) . وعند الرجال، أحرز اللقب  حسن شبيب (الجنوب تول) بعد فوزه على محمد نور الهبش (أنترانيك بيروت) (3-1).
 
ترتيب السيدات
وفي الترتيب النهائي للسيّدات:
1- مريم الهبش (الأهلي صيدا)
2- تاليا عازار (أنترانيك بيروت) 
3- لوري ياهينيان (هومنتمن بيروت)
 4- فاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) 
5- ياسمينة الهبش (الأهلي صيدا)
 6- كريستي عريضة (شاريتيه دار النور)
 
ترتيب الرجال
وفي الترتيب النهائي للرجال: 
1- حسن شبيب (الجنوب تول)
2- سعد الدين الهبش (أنترانيك بيروت)
3- غالب فحص (الرياضي غزير)
4- محمد نور الهبش (أنترانيك بيروت)
 5- باسل حرب (الجنوب تول)
6-أحمد مصطفى حرب (الجيش)
7- ألكس درزي (هومنتمن بيروت)
 8- هلال مختار (الفادي الأقدس)
وفي الختام، سلّم راعي البطولة الدكتور حيدر بزّي رئيس مجلس ادارة 
 شركة Clear trim s.a.r.l وأعضاء مجلس الإدارة حسن بزّي ويوسف بزّي ورئيس الاتحاد اللبناني للعبة جورج كوبلي الكؤوس والميداليّات والجوائز الماليّة على الفائزين والفائزات.
أشرف على البطولة رئيس اللّجنة الفنيّة فادي قسيس.
وفي الختام شكر كوبلي في كلمة له الدكتور بزّي على تشجيعه كرة الطاولة لا سيّما أنّه أحد مزاوليها.
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