سلة: السوبر ليغ في الامارات دخلت الدور نصف النهائي

A + A -

استكملت بطولة السوبر ليغ بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة من تنظيم "سبورتس مانيا - دبي" وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.

هذه البطولة هي الأولى من نوعها في الامارات حيث تجمع ثمانية فرق مؤلفة من لاعبين عرب وأجانب في الامارات.

وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ربع نهائي: فاز فريق Ghost Honey على فريق Jedis في مباراة حماسية وكان أفضل لاعب في المباراة هيثم الغصين. في المباراة الثانية فاز فريق Swish على فريق Hoopers وكان دوريكا زركوفيتش الأفضل في اللقاء. أما في المباراة الثالثة فقد حقق فريق Triple Threat فوزاً سهلاً على حساب فريق Chalhoub Group وكان أفضل لاعب حسن دندش بتسجيله ٦٥ نقطة. واختتمت مباريات الدور ربع نهائي بفوز فريق Sportech على فريق Aramex ونال آرغيل مندوسا جائزة أفضل لاعب.

وفي الدور نصف النهائي الذي سيقام الأربعاء 8 كانون الاول الجاري، يتواجه فريقا Ghost Honey و Triple Threat ومن الجهة الثانية يلعب فريق Swish مع فريق Sportech.