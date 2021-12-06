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اليوفي يتقدم للمركز السادس بعد الفوز على جنوة

6
DECEMBER
2021
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هز خوان كوادرادو الشباك مباشرة من ركلة ركنية ليتغلب يوفنتوس بسهولة 2-صفر على جنوة ويتقدم إلى المركز السادس بعدما حقق المدرب المدرب ماسيميليانو أليجري انتصاره رقم 250 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
 
وأرسل كوادرادو كرة عالية نحو الزاوية العليا البعيدة للمرمى في الدقيقة الثامنة ليضع يوفنتوس في المقدمة، وأكد باولو ديبالا الانتصار بهدف في الدقائق الأخيرة.
 
وهذا ثامن هدف فقط يأتي بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدوري الإيطالي منذ عام 2010، لكن على نحو غريب كان ثاني هدف في هذه الجولة بعد هدف هاكان شالهان أوغلو لصالح إنتر ميلان في الفوز 3-صفر على روما أمس السبت.
 
يوفنتوس.. كبوة أم نهاية حقبة؟
 
 
وقفز يوفنتوس إلى المركز السادس برصيد 27 نقطة، متساويا مع فيورنتينا الخامس، ليصبح أليجري ثاني مدرب في عصر النقاط الثلاث مقابل الانتصار يحقق 250 فوزا في الدوري بعد كارلو أنشيلوتي الذي يملك في حصيلته 275 فوزا.
 
وسيستمر انتظار أندريه شيفتنشكو من أجل تحقيق انتصاره الأول وهو مدرب لجنوة، وما زال فريق المدرب الأوكراني المتعثر في المركز 18 بعشر نقاط.
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