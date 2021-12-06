من أجل "جينات مانشستر يونايتد".. رانغنيك يخطط للقاء الأسطورة

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كشف المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد رالف رانغنيك، عن نيته لقاء المدرب التاريخي للفريق الإنجليزي أليكس فيرغسون خلال أيام، من أجل استشارته في مهمته الصعبة.

وقال رانغنيك في تصريحات تناقلتها صحف بريطانية، إنه لم يلتق بعد المدرب الاسكتلندي الذي قاد "الشياطين الحُمر" إلى 38 لقبا على مدار 26 عاما، لكنه يخطط للقائه قريبا.

وأوضح: "لم أتحدث إلى السير أليكس لأنه عاد لتوه من نيويورك واضطر للبقاء في المنزل بسبب لوائح الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا، لكنني أتطلع بشدة للقائه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".

وتابع المدرب الألماني: "أخبرني دارين فليتشر (المدرب المساعد) أنه يريد ترتيب غداء أو عشاء معه. من المهم الاحتفاء بالجينات التي لا يزال هذا النادي يمتلكها، لكن يجب أيضا استخدامها في التحول إلى كرة القدم الحديثة".

وأضاف رانغنيك: "في كرة القدم يجب أن تكون لديك فكرة معينة. ما الذي نريد أن نفعله؟ أطلق عليها هوية مؤسسية. كيف نريد أن نلعب؟ كيف يريد مشجعونا منا أن نلعب؟ ثم عليك التأكد من وجود أفضل لاعبين والتعاقد مع اللاعبين المحتملين لهذا النوع من كرة القدم".

والأحد سجل رانغنيك حضوره في أول ظهور له مع مانشستر يونايتد، وقاد الفريق للفوز على ضيفه كريستال بالاس 1-صفر في الدوري الممتاز.

وواجه يونايتد صعوبات في صناعة فرص حقيقية، لكن لاعب الوسط البرازيلي فريد، الذي يتعرض لانتقادات في المعتاد، تفوق على الحارس فيسنتي جويتا بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من البديل ميسون غرينوود.

وتقدم يونايتد إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف وستهام يونايتد صاحب المركز الرابع، فيما تراجع بالاس إلى المركز 12 ولديه 16 نقطة.

وقاد رانغنيك يونايتد لأول مرة بعد توليه المسؤولية خلفا للمدرب المؤقت مايكل كاريك، ودخل ملعب "أولد ترافورد" من دون ضجة كبيرة ولا إعلان عن وجوده.

وتعهد المدرب الجديد بتحويل لاعبي مانشستر يونايتد إلى "وحوش في الضغط"، لكنه يقول إن غرس الأسلوب الجديد في اللاعبين سيستغرق وقتا.