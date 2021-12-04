بطولة آسيا وأوقيانيا في الجودو: صدارة فئة تحت ال18 سنة لأوزباكستان وميدالية برونزية للبنانية أكويلينا الشايب

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أحرز لبنان ميدالية برونزية بواسطة اللاعبة أكويلينا الشايب(فئة تحت ال18 سنة ووزن تحت ال63 كلغ ) في اليوم الثاني من منافسات بطولة آسيا واوقيانيا في الجودو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة وتختتم الأحد برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل.

ونجحت الشايب ،بمؤازرة الجمهور، في احراز الميدالية البرونزية على الرغم من اصابة تعرّضت لها في كتفها في الدور نصف النهائي ضد الأوزباكية كورشيدا رازوكبيردييفا(التي احرزت لاحقاً لقب فئتها) لتلعب بروح قتالية عالية على المركزين الثالث والرابع متحاملة على اصابتها(خضعت للعلاج على يد الدكتور ألفرد خوري) وتفوز على منافستها اولدانا تانزاريكوفا من كازاخستان وتحرز الميدالية البرونزية وهي الأولى للبنان في البطولة القارية.

وأقيمت منافسات اليوم الثاني بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو عبيد العنزي واركان الاتحاد القاري والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للجودو فلاد مارينسيسكو ورئيس الاتحاد اللبناني المحامي فرنسوا سعادة واعضاء الاتحاد ورؤساء واعضاء الوفود وجمهور من محبي الجودو.

ومع انتهاء منافسات فئة تحت ال18 سنة ،تقام منافسات فئة تحت ال21 سنة على مدى يومين.

وتصدرّت اوزباكستان الترتيب العام النهائي لفئة تحت ال18 سنة (9 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات) تليها كازاخستان(3 ذهبيات و8 فضيات وبرونزية واحدة فكوريا الجنوبية(3 ذهبيات وفضية واحدة و7 برونزيات) فمنغوليا(ذهبية واحدة وبرونزيتان) فالهند(فضية واحدة و6 برونزيات) فطاجاكستان(فضية وبرونزيتان)

ثم قيرغيزستان (4 برونزيات) فكل من لبنان وسوريا(برونزية واحدة).ولم يحرز العراق والاردن واليمن والكويت ونيبال اي ميدالية.

اليوم الثاني

وفي ما يلي نتائج اليوم الثاني من البطولة:

*ذكور(تحت ال18 سنة)

-تحت ال73 كلغ:

1-دونغ هيوم سونغ(كوريا الجنوبية)

2-باتير اليكين(كازاخستان)

3-سانغ هون جانغ(كوريا الجنوبية)

3-ارزهان كاننتبيكوف(قيرغيزستان)

-تحت ال81 كلغ:

1-ميلس سوديكوفا(كازاخستان)

2-نورز هان بيسينوف(كازاخستان)

3-شيتال نينغتوجام(الهند)

3-محمد تانغرييف(اوزباكستان)

-تحت ال90 كلغ:

1-ابراهيم خولبوييف(اوزباكستان)

2-بهوان بيتاس(كازاخستان)

3-انيل انلهي(الهند)

3-غو وو كيم(كوريا الجنوبية)

-فوق ال90 كلغ:

1-سيونغ هان(كوريا الجنوبية)

2-بارفيز عبدالرحمانوف(طاجاكستان)

3-عبّوس اسمولوف(اوزباكستان)

3-كيدرشا ساتاروف(قيرغيزستان)

*اناث(تحت ال18 سنة)

-تحت ال57 كلغ:

1-اوشيمانغ اويوغيريل(منغوليا)

2-سيونغ كيم(كوريا الجنوبية)

3-شانامبام ليتول(الهند)

3-سرفينوف اكزانوفا(اوزباكستان)

-تحت ال63 كلغ:

1-كورشيدا رازوكبيردييفا(اوزباكستان)

2-مارجونا نورولوييفا(اوزباكستان)

3-اكويلينا الشايب(لبنان)

3-اونا كوه (كوريا الجنوبية)

-تحت ال70 كلغ:

1-تويغول خامروييفا(اوزباكستان)

2-ديانا تيلباييفا(كازاخستان)

3-مين جي كانغ(كوريا الجنوبية)

3-نانداني فاتس(الهند)

-فوق ال70 كلغ:

1-سيون لي(كوريا الجنوبية)

2-شيرينجون يولدوشوفا(اوزباكستان)

3-نيام اردن باتسوري(منغوليا)

3-موخلاروييم توختاميشيفا(اوزباكستان)

وفي برنامج اليوم الأخير الأحد ، تقام التصفيات التمهيدية لبطولة تحت ال21 سنة قبل الظهر على ان تقام المباريات النهائية بعد الظهر.

ملاحظة:مرفقة الصور وكلامها:

رقم 444-اللبنانية الشايب مع العنزي وسعادة ومارينسيسكو وأيوب وفرنسوا جونيور

رقم 555-الشايب مع فرنسوا جونيور سعادة

رقم 666 و777 و888 –من المباريات(تصوير جو شمّا)