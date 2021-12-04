الكرة الطائرة: انتخاب وليد القاصوف عضواً في اتحاد غرب آسيا

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انتُخب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف عضواً في اتحاد غرب آسيا للعبة في الانتخابات التي جرت خلال الجمعية العمومية للاتحاد الاقليمي التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة .كما انتُخب القطري علي بن غانم الكواري رئيساً للاتحاد.

و تم تعيين القاصوف رئيساً للجنة الكرة الطائرة الشاطئية على ان يسمّي أعضاء اللجنة لاحقاً

.وبعد انتخابه، اوضح القاصوف انه سيعمل مع رئيس واعضاء اتحاد غرب آسيا على تفعيل اللعبة في الدول المنضمة الى الاتحاد وتطوير الكرة الطائرة الشاطئية مهنئاً الرئيس الكواري لانتخابه رئيساً كما سائر الاعضاء.

ويضم اتحاد غرب آسيا الدول التالية:لبنان،العراق،سوريا،الأردن،فلسطين،قطر،السعودية،الكويت،البحرين،الامارات العربية المتحدة،اليمن وسلطنة عمان.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا انعقدت طوال الجمعة الفائت وعلى جدول اعمالها تسمية اللجان والبطولات المتعلقة بالاتحاد خلال العام 2022 الى جانب امور ادارية وفنية .ومثّل الاتحاد اللبناني رئيسه وليد القاصوف ونائب رئيس الاتحادين العربي واللبناني للعبة المهندس علي خليفة.

وعلى هامش الاجتماع الاقليمي ، التقى القاصوف وخليفة العديد من المسؤولين في الاتحادات الوطنية في محادثات تناولت العلاقات الثنائية.