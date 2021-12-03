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إنطلاق بطولة آسيا وأوقيانيا في الجودو

3
DECEMBER
2021
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اوزباكستان وكازاخستان تستأثران بألقاب اليوم الأول ومنافسات  تحت ال 21 سنة تنطلق قبل ظهر السبت
 
 في اليوم الأول من منافسات بطولة آسيا واوقيانيا في الجودو(تحت ال21 وتحت ال18 سنة) التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة على مدى اربعة ايام برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل،استأثرت اوزباكستان وكازاخستان بالقاب الأوزان الثمانية لفئة تحت ال18 سنة.
وأقيمت منافسات اليوم الأول بحضور وزير السياحة المهندس وليد نصار ممثلاً راعي البطولة ورئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ ونائبه اسعد النخل والأمين العام العميد حسان رستم ومحمد عويدات ممثلاً وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس ورئيس الاتحاد الآسيوي عبيد العنزي واركان الاتحاد  القاري ورئيس الاتحاد اللبناني المحامي فرنسوا سعادة واعضاء الاتحاد وفاعليات عسكرية وديبلوماسية وبلدية ورياضية ومحبي لعبة الجودو .
وفي التفاصيل، حصدت اوزباكستان 5 ميداليات ذهبية وكازاخستان 3 ذهبيات.
اليوم الأول
وفي ما يلي نتائج اليوم الأول من البطولة:
*ذكور(تحت ال18 سنة)
-وزن تحت ال50 كلغ:
1-ألكبيك اييمبرغن(كازاخستان)
2-علي شسنخار(كازاخستان)
3-انوراغ ساغار(الهند)
3-فضل الدين شوخيروف(اوزباكستان)
-وزن تحت 55 كلغ:
1-تايغات اورينباسار(كازاخستان)
2-زاموشاري بيكمورودوف(اوزباكستان)
3-هيو سونغ هوانغ(كوريا الجنوبية)
3-جانتساندور اونوربات(منغوليا)
-وزن تحت ال60 كلغ:
1-سوخروب بولاتوف(اوزباكستان)
2-ساردور خيماتوف(اوزباكستان)
3-داستان دجوماشيف(قرغيزستان)
3-سيروش اركاييف(طاجاكستان)
-وزن تحت ال66 كلغ:
1-البيك توجييف(اوزباكستان)
2-اكبر التاي(كازاخستان)
3-هيو سونغ لي(كوريا الجنوبية)
3-محمد يوسف زادة(طاجاكستان)
*اناث(تحت ال18 سنة)
-وزن تحت ال40 كلغ:
1-لذيذة خايداروفا(اوزباكستان)
2-سابينا يولداشبيكوفا(كازاخستان)
3-زيري اوتيبكالي(كازاخستان)
-وزن تحت ال44 كلغ:
1-اولبوسين حكيموفا(اوزباكستان)
2-نوريليم سارسينبك(كازاخستان)
-وزن تحت 48 كلغ:
1-موخايواكماتوفا(اوزباكستان)
2-تانو مان(الهند)
3-ليلى كنعان(سوريا)
3-سو يون نوه(كوريا الجنوبية)
-وزن تحت ال52 كلغ:
1-اروزهان يريزهيبوفا(كازاخستان)
2-سوغدييونا رفكاتوفا(اوزباكستان)
3-تانيشتا توكاس(الهند)
3-زهانار زهولدوشيفا(قرغيزستان)
وفي برنامج السبت ، تنطلق التصفيات التمهيدية لبطولة تحت ال21 سنة  قبل الظهر على ان تقام المباريات النهائية بعد الظهر.
 
 
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