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رونالدو يتجاوز 800 هدف بثنائية في فوز يونايتد على أرسنال

3
DECEMBER
2021
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تجاوز كريستيانو رونالدو حاجز 800 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده، عندما أحرز هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على أرسنال في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس.
 
وتقدم أرسنال بطريقة غريبة في الدقيقة 13 عندما سقط ديفيد ديخيا حارس يونايتد في ركلة ركنية بعد تدخل من زميله فريد لتذهب الكرة إلى إميل سميث رو الذي وضعها في المرمى بسهولة.
 
ولم يطلق الحكم مارتن أتكينسون صفارته قبل دخول الكرة في المرمى واحتسب الهدف لعدم وجود خطأ.
 
وأدرك يونايتد التعادل قبل دقيقة من الاستراحة بتسديدة من مدى قريب من برونو فرنانديز ثم تقدم في الدقيقة 52 عبر رونالدو بعد تمريرة عرضية منخفضة من ماركوس راشفورد ليصل إلى الهدف 800.
 
ورد أرسنال على الفور بإدراك التعادل بهدف مارتن أوديجارد لكن رونالدو حسم الفوز من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة اللعبة في شاشة خارج الملعب عقب تدخل من أوديجارد على فريد.
 
وبدأت المباراة برفع جماهير يونايتد لافتات لشكر المدرب السابق أولي جونار سولشار الذي تمت إقالته الشهر الماضي.
 
وشاهد المدرب المؤقت الجديد رالف رانجنيك المباراة من المدرجات.
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