دورة صقل واعداد مدربي سيف المبارزة يحاضر فيها المدرب الايطالي فابريزيو فلورياني

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انطلقت الاربعاء الفائت دورة صقل واعداد مدربين في سيف المبارزة، ينظمها الاتحاد اللبناني للمبارزة في مجمّع الرئيس اميل لحود الرياضي – المركز العالي للرياضة العسكرية في مار روكز- الدكوانة، بالتنسيق مع اتحاد البحر الأبيض المتوسط للمبارزة.

و كان من المفترض ان تبدأ الدورة يوم الثلاثاء الفائت لولا تأخر المدرب الايطالي الدولي فابريزيو فلورياني، نتيجة العاصفة التي هبّت على مطار اسطنبول(تركيا) ، تستمر يومياً لغاية يوم الاحد المقبل الواقع فيه 5 كانون الاول الجاري.

وافتتح رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة جهاد سلامة الدورة بكلمة، شكر فيها المدرب الايطالي على حضوره، وقيادة الجيش - المركز العالي للرياضة العسكرية التي وضعت قاعات المركز طيلة فترة البطولة بتصرّف الإتحاد، كما واتحاد البحر الابيض المتوسط ورئيسه زياد شويري، على اختيار لبنان لهذه الدورة والمساهمة في انجاحها وتحمّل كافة المصاريف بما فيها اقامة المدرب و بدل نقل وغيرها لكل المشاركين.

يشارك في الدورة معظم مدربي سيف المبارزة في لبنان كما وبعض لاعبي المنتخب الاول، ويشرف عليها مباشرة عضو الاتحاد اميل كرم.

ويأمل الاتحاد من خلال هذه الدورات رفع المستوى الفني للمدربين الوطنيين مما ينعكس ايجاباً على نتائج المنتخب الوطني ولاعبي المبارزة في لبنان.