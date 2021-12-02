البطولة العربية الثامنة لألعاب القوى للناشئين ميدالية برونزية لمريم يوسف

A + A -

أحرزت مريم يوسف ميدالية برونزية في مسابقة إطاحة المطرقة (٣ كلغ) في البطولة العربية الثامنة للناشئين والناشئات (تحت ١٨ سنة) لألعاب القوى التي أقيمت في تونس وسجلت رقماً قياسياً وطنياً جديداً للفئة العمرية تحت ١٨ سنة حيث رمت ٤٣.٣٩ متراً .

وفي التفاصيل، تألفت البعثة من أمينة صندوق الإتحاد اللبناني لألعاب القوى ورئيسة لجنة الحكام ماريا كيفوركيان (رئيسة البعثة ومساعد المندوب الفني للبطولة )،وديع الحولي وزهير ناجي (مدربين) واللاعبات جنى ترمس (٢٠٠٠م موانع)، يارا رزق (١٥٠٠م) ومريم يوسف (إطاحة المطرقة ورمي القرص).

واضافة الى النتيجة المميزة لمريم يوسف واحرازها الميدالية البرونزية في مسابقة اطاحة المطرقة ،احتلّت يوسف المركز الرابع في مسابقة رمي القرص (١ كلغ) وسجلّت ٢٦.٨٤ متراً .

كما شاركت العداءتان جنى ترمس ويارا رزق في سباقي ٢٠٠٠م موانع و ١٥٠٠م على التوالي وسجلت ترمس توقيت ٨:١٣.٦٨ دقيقة(2000 موانع) وحلّت في المركز الرابع بينما سجلّت رزق ٥:٣٥.١٥ دقيقة(1500 م) وحلّت في المركز السابع.