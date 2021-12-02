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سباق الترياتلون للمسافات الطويلة برعاية قائد الجيش لقب الرجال لعلي الزعبي ...والسيدات لليندزي ناضر

2
DECEMBER
2021
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برعاية  قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون، نظّم نادي "الايليت"  سباق الترياتلون للمسافات الطويلة المعتمدة في سباقات "الرجل الحديدي" اي  1900م سباحة ،90كلم دراجة هوائية و 21.1 كلم ركض وللمرة الأولى فى لبنان.انطلق المتسابقون في قسم السباحة داخل مرفأ الناقورة التابع للجيش اللبناني وسط اجواء مناخية حارة وبحر هادىء وتابعوا قسم الدراجة الهوائية والركض على طول الأوتوستراد البحري  لمدينة الناقورة . شارك في السباق 132  متبار ومتبارية من مختلف الأندية الاتحادية  ، القوى العسكرية و اربعون عنصرا من قوات الطوارىء الدولية التابعة للأمم المتحدة  .  
 
 وفي ما يلي النتائج الفنية:
*رجال: 
1-علي الزعبي (الجيش) :  4.30.19 ساعة
2-الفرنسي بورشار غييوم(الأمم المتحدة) :  4.58.15 س
3- نزار القاضي ( الجيش) : 4.58.15 س
*سيدات 
1-ليندزي ناضر(بروفيت) : 5:09:36 س
2- السويسرية صوفي شابل  (Fortis Tigris)  : 6:00:43 س
3- جويللا كتوعة  ( فورتيز تيغرز)  :6:16:14س
*فرق البدل -رجال
1- بروفيت  (ايهاب شيباني ،كريم شحادة وصالح زعيتر) : 3:58:40س
2- Rise & Raise(سيفاك دميرجيان ،هاغوب كيشيجيان طوني حنا )4:02:38 س
3- الجيش  (محمد العجمي ،كمال شعبان وحسين قيس) :  4:15:10 س
 
*فرق البدل - مختلط
1- بايك زون  (شاين مهنا وعليا حيدر): 4:41:10 س
2- بروفيت(غاييل بشعلاني  وجان بول خوري) :5:04:36 س
3- PROFIT”  C”  (ليا  شيباني و عمر زعتيتي): 5:12:45 س
 
*20-29 سنة
1- عبد الله مالك (بروفيت)  : 5:08:36س
2- شربل جحا (تراي سوتو):  5:23:36س
3- نمير شاهين (تراي سوتو) : 5:31:16س
4- احمد شمص (بروفيت): 5:32:23س
30-39 سنة
1- النقيب رود ابو غزالة (الجيش) : 5:06:55س
2- سامي مجذوب (بروفيت)  : 5:17:20س
3- جورج صالح  (بروفيت) :  5:22:54س
4- النقيب هاني عيسائي (الجيش) : 5:33:46س
 
*40- 49 سنة
1- زياد مطر  (ْ X Triax)   : 5:11:21س
2-  ادوارد ملكي (Triaddicts) :  5:17:21س
3-كيفورك التونيان ( Rise & Raise) :  5:46:00س
4-الفرنسي سيدريك لاشيز (الأمم المتحدة) : 5:46:50  س
 
*50 سنة وما فوق
1-بلال غوكشيمان  (ايليت) : 5:17:19س
2- الأوكراني فلاديمير اوليخا (الأمم المتحدة) 5:21:20 س
3-سعد سبع أعين (Triaddicts) 5:28:08 س
4-جورج متى  (Triaddicts) 6:09:25 س
وفي الختام، تم توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين  بحضور ممثلين عن قيادة الجيش واليونيفيل  ورئيس الاتحاد اللبناني للترياتلون المهندس وسيم اسماعيل وأمين عام الاتحاد الدكتور أحمد خليفة  وممثلي وبلدية الناقورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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