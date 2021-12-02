living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابتان في يوم واحد.. كورونا يقتحم كأس العرب

2
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصيب مدافع منتخب تونس حمزة المثلوثي بفيروس كورونا، خلال مشاركته في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، ليكون بلك ثاني لاعب يتم الإعلان عن إصابته بالفيروس، الأربعاء.
 
وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان: "أثبتت الاختبارات التي أجراها عناصر الوفد التونسي سلبية كل التحاليل، إلا تحليل اللاعب حمزة المثلوثي كان إيجابيا".
 
وأضاف الاتحاد أن المثلوثي البالغ من العمر 29 عاما "تم عزله عن المجموعة منذ ليلة البارحة للإقامة في إحدى المصحات المختصة بالدوحة، إلى حين إخضاعه إلى تحليل ثان بعد 48 ساعة، علما أن تحاليله السابقة كانت كلها سلبية".
 
وكشف الاتحاد أن المثلوثي لاعب الزمالك المصري "شأنه شأن كل اللاعبين وكل أعضاء الوفد"، قد حصل سابقا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقما ذكرت وكالة "فرانس برس".
 
وفي السياق ذاته، أعلن نادي الزمالك أن رئيس جهازه الفني محمد أسامة، سيتواصل مع المثلوثي "للاطمئنان على حالته الصحية".
 
يذكر أن تونس فازت، الثلاثاء، على موريتانيا بنتيجة ساحقة 5-1، شارك فيها المثلوثي أساسيا، ضمن كأس العرب.
 
وكانت البعثة الأردنية قد أعلنت إصابة اللاعب أنس العوضات بكورونا، واستبداله بمحمد أبو زريق (شرارة) في قائمة "النشامى".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout