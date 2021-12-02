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كلوب يكشف سر تألق ليفربول في "مباريات القمة"

2
DECEMBER
2021
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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن فريقه تعلم كيفية التعامل مع الأجواء الفريدة لمباريات القمة بعدما سحق مضيفه إيفرتون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.
 
وحاول كلوب التهوين من الطبيعة الاستثنائية لقمة منطقة مرسيسايد قبل المباراة وشعر أن لاعبيه لعبوا بنضج.
 
وأضاف المدرب الألماني الفائز بالدوري في 2020 بعد عام من حصده لقب دوري أبطال أوروبا "بالتأكيد كان أفضل أداء لنا في جوديسون بارك منذ أن توليت تدريب ليفربول.
 
وتابع: "خضنا مباريات جيدة هنا لكن الأداء لم يكن بمثل هذه القوة. لم نشعر بالهدوء مثلما حدث اليوم، لم نكن مقنعين من قبل مثل الليلة ولهذا السبب فزنا بالمباراة وأنا سعيد للغاية بذلك".
 
واسترسل قائلا: "بالتأكيد منذ أن توليت تدريب ليفربول كان علينا تعلم التعامل مع مثل هذه المباريات. كان علينا تعلم كيفية اللعب في أولد ترافورد وفي جوديسون بارك، والليلة أظهرنا أننا قطعنا خطوة كبيرة للأمام في تطورنا وهذا جيد حقا"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وبيّن أهمية العامل النفسي في المباريات قائلا: "هذا ما يجب علينا تقديمه في كل مباراة عندما نخوض مثل هذه المواجهات لأن العوامل النفسية مهمة في كرة القدم. يجب أن نلعب بمشاعرنا لكننا بحاجة إلى الحالة المناسبة والتركيز أولا وأخيرا. نعم المشاعر جيدة لكنها ليست الأهم. مواجهتا القمة ضد إيفرتون ويونايتد مهمتان ويجب تعلم الحفاظ على الهدوء والاتحاد لو أردت تقديم أفضل ما لديك".
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