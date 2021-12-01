نيوكاسل عليه فعل شيء لم يسبق فعله أي فريق آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي

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سيتعين على نيوكاسل يونايتد الآن أن يفعل شيئا لم يسبق أن فعله أي فريق آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذا كان يريد تجنب الهبوط.

ويتعلق الأمر بالبقاء رغم عدم تحقيق أي فوز في أول 14 جولة بالمسابقة.

وتعادل نيوكاسل 1-1 على أرضه مع منافسه المتعثر نوريتش سيتي يوم الثلاثاء ليبقى دون انتصار، ويدرك المدرب الجديد إيدي هاو صعوبة الموقف الحالي.

وعلى مدار تاريخ الدوري الممتاز، أخفقت ثلاثة فرق فقط في تحقيق أي فوز في أول 14 جولة وهي سويندون تاون بموسم 1993-1994، وكوينز بارك رينجرز بموسم 2012-2013، وشيفيلد يونايتد بموسم 2020-2021، وانتهى الأمر بهبوط هذه الأندية إلى الدرجة الثانية.

وبدا أن هاو لا يصدق نفسه عندما تعرض لاعبه كياران كلارك للطرد بعد إعاقة المهاجم تيمو بوكي، لكن رغم ذلك رد نيوكاسل وتقدم بهدف من كالوم ويلسون من ركلة جزاء بعد ساعة من اللعب.

لكن بوكي أدرك التعادل بتسديدة متقنة في الدقيقة 79، ليبقى نيوكاسل في المركز الأخير برصيد سبع نقاط.

ومع ذلك فإن هاو، الذي تولى مسؤولية تدريب نيوكاسل خلال حقبة جديدة بعد استحواذ كونسورتيوم بقيادة السعودية على النادي، لا يزال يؤمن بفرص فريقه في الهروب من الهبوط.

وقال هاو، الذي ظهر في ملعب سانت جيمس بارك لأول مرة، للصحفيين: "أعتقد أن هناك إيجابيات في الفريق".

وأضاف: "أنا أؤمن بذلك حقا. نحتاج إلى التحسن في الصلابة الدفاعية والأداء، وأنا أعتقد أن ذلك قد حدث الليلة".

وتابع: "أثق أننا نستطيع أن نفعلها. ما أزال أؤمن أن الأمر بأيدينا، لكن بكل تأكيد تزداد الأمور صعوبة مع كل مباراة نفشل في تحقيق الفوز فيها".

ويستضيف نيوكاسل منافسه بيرنلي صاحب المركز 19 الجولة المقبلة.