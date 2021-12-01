living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس العرب.. الإمارات تحرز 3 نقاط بالفوز على نسور قاسيون

1
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق المنتخب الإماراتي أول فوز له في بطولة كأس العرب لكرة القدم بتغلبه على المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
وأحرز "الأبيض" الإماراتي أول ثلاث نقاط له في البطولة متساوياً في عدد النقاط مع المنتخب التونسي الذي كان قد تغلب ضمن نفس المجموعة في أولى مبارياته على نظيره الموريتاني بنتيجة 5-1، لكن فارق الأهداف منحت المنتخب التونسي الصدارة.
 
وفرض المنتخب الإماراتي تفوقه في الشوط الأول، وضغط على مرمى المنتخب السوري مبكراً، وترجم هذه السيطرة بهدفين متتالين عن طريق كل من كايو كانيدو برأسية في الدقيقة 24، وعلي صالح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، ونجح في حسم موقعة وسط الملعب لمصلحته معظم أوقات هذا الشوط.
 
وحاول المنتخب السوري تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن علي خصيف دافع عن مرماه ببسالة وتصدى لأخطر فرصة هددت مرماه من تسديدة السوري محمد عثمان من ركلة حرة، أبعدها إلى ركنية قبل نهاية هذا الشوط.
 
زاد نشاط المنتخب السوري في الشوط الثاني، ونجح السوري ورد السلامة في تقليص الفارق في الدقيقة 60 بإحرازه الهدف الأول لمنتخب بلاده، وحفز هذا الهدف لاعبي المنتخب السوري لمحاولة إدراك التعادل، لكن الدفاع الإماراتي تصدى لهذه المحاولات، في حين تصدى القائم الأيمن لمرمى المنتخب السوري لتسديدة قوية من اللاعب البديل طحنون الزعابي، وأهدر لاعبو الإمارات أكثر من فرصة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
 
وتشهد منافسات ثاني مباريات البطولة، إقامة 4 لقاءات ، حيت يلتقي اولاً المنتخبين الجزائري والسوداني، ثم تلعب مصر مع لبنان، وتعقبها مباراة المغرب مع فلسطين، وأخيرا تختتم المباريات بمواجهة السعودية مع الأردن.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout