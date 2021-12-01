موقف بطولي لمدافع أرسنال.. يتصدى للصوص حاولوا سرقته

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أظهر فيديو سجلته كاميرات المراقبة في منزل مدافع أرسنال غابرييل ماغالهاييس، تصدي اللاعب البرازيلي للصين حاولا سرقة سيارته من مرآب بيته.

وتبع لصان المدافع إلى منزله، وقاما بالدخول إلى المرآب، مطالبين غابرييل بمفاتيح سيارته الفاخرة من نوع "مرسيدس"، إلى جانب ساعته الثمينة.

وفي اللقطات يظهر أحد اللصوص وهو يضرب غابرييل بمضرب بيسبول، قبل أن يرد عليه لاعب أرسنال موجها له بعض اللكمات.

وبعد اشتباكه مع أحد اللصوص، تمكّن غابرييل من دفعهما للهرب، بعد انتزاع قبعة أحدهم.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن غابرييل انتزع من أحد اللصوص قبعته، الأمر الذي ساعد السلطات في معرفة هويته، بعد إجراء فحص الحمض النووي.

جدير بالذكر أن غابرييل كان قد انتقل إلى أرسنال قادما من ليل صيف العام الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون إسترليني، وتحول إلى لاعب أساسي في صفوف الفريق بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.