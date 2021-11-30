الكرة الطائرة: القاصوف وخليفة يشاركان في "عمومية" اتحاد غرب آسيا

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يغادر رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف ونائب رئيس الاتحادين العربي واللبناني للعبة المهندس علي خليفة الى العاصمة القطرية الدوحة بعد ظهر الخميس 2 كانون الأول 2021 للمشاركة في الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا التي ستنعقد الجمعة 3 كانون الأول والتي تشارك فيها الدول التالية:لبنان،العراق،سوريا،الأردن،فلسطين،قطر،السعودية،الكويت،البحرين،الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان .

وعلى جدول أعمال الجمعية العمومية العديد من البنود وعلى رأسها انتخابات مجلس ادارة جديد لاتحاد غرب آسيا .

وعلى هامش الاجتماع الاقليمي ، سيلتقي القاصوف وخليفة العديد من المسؤولين في الاتحادات الوطنية في محادثات تتناول العلاقات الثنائية.