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إنجلترا تتوج صلاح بعد أقل من 24 ساعة على جائزة "القدم الذهبية"

30
NOVEMBER
2021
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توج النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة جديدة، إضافة إلى جائزة القدم الذهبية التي فاز بها الاثنين في إمارة موناكو الفرنسية.
 
وووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول فإن النجم المصري فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2021، من قبل رابطة مشجعي كرة القدم.
 
وهي المرة الثانية التي يفوز بها صلاح بتلك الجائزة، بعدما حصل عليها في المرة الأولى عام 2018، وبات بذلك أول لاعب في تاريخ الجائزة يفوز بها أكثر من مرة.
 
وتفوق صلاح على كل من ماسون مونت، ميخائيل أنطونيو، فيل فودين، روبن دياز ويوريس تيليمانس.
 
ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي موسم الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، وحل بالأمس في المركز السابع على لائحة ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي ذهبت لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة في تاريخه.
روسيا اليوم
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