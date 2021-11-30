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تصنيف مبابي يشعل غضب النجم الفرنسي في ليلة تتويج ميسي

30
NOVEMBER
2021
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رصدت كاميرات الصحفيين النجم الفرنسي كيليان مبابي ويبدو عليه الغضب بعد حصوله على المركز التاسع في جائزة الكرة الذهبية 2021.
 
وبدا مبابي غير سعيد بموقعه في الترتيب، وذلك مع بدء العد التنازلي لقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.
 
وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد ظهر الارتباك والغضب على مبابي حين أعلن أنه جاء في المركز التاسع بالتصنيف.
 
ويعد المركز التاسع الأسوأ بالنسبة لمبابي منذ العام 2017، حيث جاء وقتها بالمركز التاسع، بينما حلّ رابعا في سنة 2018.
 
وجاء مهاجم باريس سان جرمان في المركز السادس عام 2019، بينما تم إلغاء حفل الكرة الذهبية 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
ودخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه، عندما حقق الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، في حفل "بالون دور" الكبير مساء الاثنين.
 
وتوجت مجلة "فرانس فوتبول" النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم سنة 2021، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا.
 
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