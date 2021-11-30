living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دوناروما يحرز جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى

30
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب إيطاليا لكرة القدم جانلويجي دوناروما، المتوج بلقب كأس أوروبا مع منتخب بلاده، جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم هذا العام، خلال حفل الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية في باريس.
 
وخلف دوناروما البالغ من العمر 22 عامًا، حارس مرمى ليفربول ومنتخب البرازيل أليسون بيكر، أول المتوجين بالجائزة المستحدثة عام 2019، علما بأن جوائز العام الماضي ألغيت بسبب فيروس "كوفيد-19".
 
وعلق دوناروما عند استلام جائزته قائلا: "لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لي"، مضيفا "لقد شرَّفنا جميع الإيطاليين. أنا فخور جدا".
 
وبرز دوناروما الصيف الماضي حيث فاز بلقب أفضل لاعب في نهائيات كأس أوروبا.
 
حارس مرمى هداف.. ورقة رابحة في اللعبة الحديثة
 
ساهم تألقه في ركلات الترجيح، في نصف النهائي ضد إسبانيا ثم في النهائي ضد إنجلترا، في تتويج منتخب بلاده بأول لقب قاري منذ عام 1968.
 
انضم دوناروما إلى باريس سان جرمان في يوليو الماضي بعد ست سنوات مع فريقه ميلان الإيطالي الذي منحه فرصته في عالم المحترفين وهو في سن السادسة عشرة.
 
وتحمل جائزة "ياشين" اسم حارس مرمى الاتحاد السوفياتي الأسطوري ليف ياشين، حارس المرمى الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عام 1963.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout