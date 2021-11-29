living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أوميكرون" يقتحم عالم كرة القدم.. 13 إصابة في ناد واحد

29
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أيام من الإعلان عن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي أثار قلق العالم، اقتحمت السلالة الجديدة عالم كرة القدم.
فقد أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، الاثنين، اكتشاف 13 حالة إصابة بـ"أوميكرون"، كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس بالعاصمة لشبونة.
 
ويأتي الإعلان بعد عودة أحد لاعبي الفريق مؤخرا من جنوب إفريقيا.
 
واكتشفت الحالات بعد أن خاض بيلينينسيس مباراة في الدوري البرتغالي أمام بنفيكا، السبت.
 
وانطلقت المباراة بوجود 9 لاعبين فقط من بيلينينسيس في أرض الملعب، لأن باقي التشكيلة خضعت للعزل الذاتي، وعاد 7 لاعبين فقط إلى الملعب بعد الاستراحة.
 
وألغى الحكم المباراة بعد دقيقتين فقط من الشوط الثاني، بينما كان بنفيكا متقدما 7-صفر.
 
وقال متحدث باسم النادي الاثنين: "النادي بأكمله في العزل الذاتي باستثناء فريق الشباب الذي لم يلعب يوم السبت. يخضع 44 شخصا للعزل الذاتي في منازلهم".
 
وأضاف: "يوجد لاعبان أو 3 إضافة إلى اثنين أو 3 من الطاقم يعانون أعراضا لكنها ليست خطيرة. باقي الأفراد لا يعانون أي أعراض. الكل ينتظر الخضوع لاختبارات جديدة بعد الحصول على موافقة السلطات الصحية".
 
وأعلنت رابطة الدوري البرتغالي الأحد، أنها ستفتح تحقيقا في مباراة بنفيكا وبيلينينسيس.
 
وأُوقفت المباراة بعد بداية الشوط الثاني في ظروف غير عادية، بعد أن اضطر بيلينينسيس إلى الدفع بتشكيلة من 9 لاعبين من بينهم حارسا مرمى، عقب الإعلان عن 17 إصابة بالفيروس بين لاعبيه وأفراد طاقمه ودخولهم العزل.
 
واستغل بنفيكا تفوقه العددي وسجل 7 أهداف في الشوط الأول، قبل أن يعود بيلينينسيس إلى الملعب بـ7 لاعبين فقط لخوض الشوط الثاني.
 
وأوقفت المباراة بعد الاستراحة عندما سقط جواو مونتيرو، وهو حارس مرمى كان يلعب في وسط الملعب، أرضا، ولم يستطع إكمال اللقاء، مما أجبر الحكم على إطلاق صفارة نهاية المباراة التي تتطلب على الأقل 7 لاعبين من كل فريق.
 
وبعد وقت قصير من المباراة، قال رئيسا الناديين للصحفيين إنه لم يكن هناك أي خيار آخر غير اللعب لتجنب المخاطرة بعقوبة "الغياب غير المبرر"، وحملا الرابطة مسؤولية عدم تأجيل اللقاء.
 
وأصيب مدافع بيلينينسيس كافو بيتي بالسلالة الجديدة بعد عودته إلى البرتغال الأسبوع الماضي، عقب خوض مباراة مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا.
 
وردا على الاتهامات، أبلغت رابطة الدوري وكالة الأنباء البرتغالية أنها لم تتلق طلبا رسميا بتأجيل المباراة.
 
وذكرت الرابطة في بيان أنها ستفتح تحقيقا لتحديد المسؤولين، خاصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية، كما دعت لاجتماع طارئ مع الحكومة والسلطات الصحية للحصول على معلومات عن بروتوكولات "كوفيد 19".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout