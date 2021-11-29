living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اختتام المشروع المدرسي لتطوير كرة الطاولة الأنثوية

29
NOVEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اللقب لأليسيا الحاج (الحكمة برازيليا) وسيلين عقل(عينطوره)  وصيفتها 
 
تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني لكرة الطاولة ،وبعدما جالت  المشرفة على مشروع  Gender My Strength  My  ميساء بصيبص  مع زملائها وزميلاتها على عدد من المدارس اللبنانية ،وبعد مرور شهر على  التمارين المكثفة التي خضعت لها اللاعبات في المدارس ،اختتم المشروع بإقامة بطولة في "قاعة أمين صابر الرياضية " في نادي الأدب والرياضة في كفرشيما. وقد شاركت ثلاث مدارس في المسابقة وهي  معهد مار  يوسف عينطورة، معهد الحكمة فرع القديس يوحنا برازيليا ومعهد خالد بن وليد المقاصد.وحضر رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي والرئيس الفخري للاتحاد ورئيس النادي المضيف سليم الحاج نقولا وعضو الاتحاد ريتا بصيبص وعدد من المهتمين.
 
افتُتح الحفل بكلمة ترحيبية وشكر من ميساء بصيبص، ثم كلمة تشجيعية للفتيات من كوبلي شدد خلالها على تكملة التدريبات وممارسة اللعبة . بعدها، ألقى الحاج نقولا كلمة ترحيبية واثنى على جهود المشرفين على المشروع  والمشاركات.
 
 شاركت 40  لاعبة  في البطولة وجرت المنافسات بأجواء حماسية وجاءت النتائج كالآتي: في النصف النهائي الاول، فازت أليسيا الحاج (معهد الحكمة برازيليا) على ليان شعبان (معهد خالد بن وليد المقاصد) (٣-صفر). أما في النصف النهائي الثاني، ففازت سيلين عقل (معهد مار  يوسف عينطورة) على لين شمس الدين (معهد الحكمة برازيليا) (3-صفر). وفي النهائي، فازت أليسيا الحاج (معهد الحكمة برازيليا) على سيلين عقل (معهد مار يوسف عينطورة) (3-0). ثم  وزّع كوبلي والحاج نقولا والشقيقتين بصيبص الميداليات على الفائزات وشهادات المشاركة  على جميع المشاركات.
وفي الختام قطع قالب حلوى بالمناسبة.
أشرف على تنظيم البطولة الحكم العام كميل مرعب. 
ملاحظة:مرفقة الصور وكلامها:
رقم 3-كوبلي والحاج نقولا يتوجان الفائزات
رقم 4- قطع قالب الحلوى
رقم 5-رئيس الاتحاد جورج كوبلي يلقي كلمته
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout