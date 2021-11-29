اختتام المشروع المدرسي لتطوير كرة الطاولة الأنثوية

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اللقب لأليسيا الحاج (الحكمة برازيليا) وسيلين عقل(عينطوره) وصيفتها

تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني لكرة الطاولة ،وبعدما جالت المشرفة على مشروع Gender My Strength My ميساء بصيبص مع زملائها وزميلاتها على عدد من المدارس اللبنانية ،وبعد مرور شهر على التمارين المكثفة التي خضعت لها اللاعبات في المدارس ،اختتم المشروع بإقامة بطولة في "قاعة أمين صابر الرياضية " في نادي الأدب والرياضة في كفرشيما. وقد شاركت ثلاث مدارس في المسابقة وهي معهد مار يوسف عينطورة، معهد الحكمة فرع القديس يوحنا برازيليا ومعهد خالد بن وليد المقاصد.وحضر رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي والرئيس الفخري للاتحاد ورئيس النادي المضيف سليم الحاج نقولا وعضو الاتحاد ريتا بصيبص وعدد من المهتمين.

افتُتح الحفل بكلمة ترحيبية وشكر من ميساء بصيبص، ثم كلمة تشجيعية للفتيات من كوبلي شدد خلالها على تكملة التدريبات وممارسة اللعبة . بعدها، ألقى الحاج نقولا كلمة ترحيبية واثنى على جهود المشرفين على المشروع والمشاركات.

شاركت 40 لاعبة في البطولة وجرت المنافسات بأجواء حماسية وجاءت النتائج كالآتي: في النصف النهائي الاول، فازت أليسيا الحاج (معهد الحكمة برازيليا) على ليان شعبان (معهد خالد بن وليد المقاصد) (٣-صفر). أما في النصف النهائي الثاني، ففازت سيلين عقل (معهد مار يوسف عينطورة) على لين شمس الدين (معهد الحكمة برازيليا) (3-صفر). وفي النهائي، فازت أليسيا الحاج (معهد الحكمة برازيليا) على سيلين عقل (معهد مار يوسف عينطورة) (3-0). ثم وزّع كوبلي والحاج نقولا والشقيقتين بصيبص الميداليات على الفائزات وشهادات المشاركة على جميع المشاركات.

وفي الختام قطع قالب حلوى بالمناسبة.

أشرف على تنظيم البطولة الحكم العام كميل مرعب.

ملاحظة:مرفقة الصور وكلامها:

رقم 3-كوبلي والحاج نقولا يتوجان الفائزات

رقم 4- قطع قالب الحلوى

رقم 5-رئيس الاتحاد جورج كوبلي يلقي كلمته