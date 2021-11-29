كأس الاستقلال في الغولف اللقب للثنائي الحوت وأبي سرحال

A + A -

أحرز الثنائي عبد الرحمن الحوت وطوني أبي سرحال لقب فئة الزوجي لمسابقة كأس الاستقلال في الغولف التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة في نادي الغولف.شارك في المسابقة 48 لاعب ولاعبة تنافسوا لاحراز اللقب .

وحضر رئيس اتحاد الغولف كريم سلام واعضاء الاتحاد وعدد من محبي اللعبة.

وفي ما يلي النتائج:

*فئة الزوجي((Greensome

1-عبد الرحمن الحوت وطوني ابي سرحال

2-تايغر سعد ومحمد حمّود

وفي الختام وزّع سلام وأعضاء الاتحاد الكؤوس على الفائزين.

اشرف على المسابقة أمين عام الاتحاد نزار الزين.

على صعيد آخر،سيشارك الاتحاد اللبناني في البطولة العربية للغولف لفئة الرجال التي ستقام في مصر الشهر المقبل على ان يعلن عن أسماء البعثة لاحقاً .