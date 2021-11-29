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هدف فينيسيوس المذهل ينقذ ريال مدريد أمام إشبيلية

29
NOVEMBER
2021
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أنقذ فينيسيوس جونيور ريال مدريد، الذي حول تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه إشبيلية، في مباراة مثيرة بالعاصمة، الأحد، ليبقى في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويحبط آمال الزوارفي الاقتراب من القمة.
وسجل فينيسيوس هدف الفوز بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87 ليكمل انتفاضة ريال مدريد بعد تأخره مبكرا.
 
وافتتح إشبيلية التسجيل في الدقيقة 12 من ضربة رأس رافا مير، لكن كريم بنزيمة استغل خطأ الحارس ياسين بونو ليتعادل قبل نهاية الشوط الأول.
 
وبذل إشبيلية أقصى جهد لتعطيل ريال عبر أداء دفاعي محكم في الشوط الثاني، لكن المتألق فينيسيوس سجل هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم لينتزع النقاط الثلاث.
 
ورفع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي رصيده إلى 33 نقطة من 14مباراة بفارق أربع نقاط عن أتليتيكو مدريد وريال سوسيداد، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع ولديه 28 نقطة.
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