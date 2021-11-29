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مدرب مانشستر يونايتد الجديد.. لماذا سيكون "كابوس رونالدو"؟

29
NOVEMBER
2021
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني رالف رانغنيك، الذي يقترب من تولي منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، قد يضع حدا لمسيرة كريستيانو رونالدو مع النادي.
 
ومن المتوقع بشدة أن يحل رانغنيك محل المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير، الذي أقيل قبل أيام بعد تراجع نتائج "الشياطين الحُمر".
 
لكن حسب صحيفة "إكسبريس"، فإن فكر رانغنيك لن يتناسب مع قدرات رونالدو، صاحب الـ36 عاما الذي يكافح للحفاظ على لياقته البدنية.
 
وقالت الصحيفة إن "أسلوب رانغنيك يعتمد على الضغط العالي والعمل بلا كلل لاستعادة الكرة وامتلاكها، واللعب بوتيرة سريعة للغاية على مدار 90 دقيقة"، وهي طريقة قد يفشل رونالدو في مواكبتها.
 
وفي حال تم الاتفاق النهائي بين النادي والمدرب، فإن الإدارة لن يكون أمامها سوى تزويده باللاعبين الذين يلائمون فكره، في مقابل الاستغناء عن نجوم مثل رونالدو، الذي لن يقبل في الغالب البقاء على مقاعد البدلاء لفترة طويلة.
 
وأفادت "إكسبريس" أن مهاجم تشلسي الإنجليزي تيمو فيرنر سيكون خيارا مفضلا لرانغنيك، في حال انضم رسميا إلى "أولد ترافورد".
 
ويعتبر رانغنيك "الأب الروحي" المؤثر على كبار المدربين الألمان اليوم، مثل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، وتوماس توخيل الذي يقود تشلسي، ويوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ الألماني، وجميعهم يتبع نهج الكرة الهجومية والضغط العالي الذي يفضله رانغنيك.
 
لكن اختصاص رانغنيك الأساسي هو إدارة الأندية، حيث عمل مديرا لكرة القدم في لايبزيج الألماني لسنوات، ونجح الفريق تحت إدارته في الوصول من الدرجات الدنيا إلى المنافسة على البوندسليغا.
 
والصيف الماضي وقع عقدا مع لوكوموتيف موسكو، للعمل مديرا رياضيا ومديرا للتطوير في النادي الروسي.
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