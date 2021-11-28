التصفيات الآسيوية لكأس العالم في كرة السلة: لبنان لتجديد الفوز على أندونيسيا بعد ظهر الاثنين

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لن تكون مهمة منتخب لبنان للرجال في كرة السلة صعبة عندما يلتقي نظيره الأندونيسي اياباً عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين 29 تشرين الثاني الجاري في مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل) في المباراة الثانية من "النافذة الأولى" من تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم التي ستقام في العام 2023 في الفيليبين واليابان وأندونيسيا.

وبعد سحقه المنتخب الأندونيسي الجمعة الفائت (96-38) ظهر الفارق الفني واضحاً بين منتخب الأرز ،الذي يملك كافة عوامل و"مفاتيح" الفوز، وبين منتخب ضيف بدا تائهاً في المباراة الأولى ولم ينجح سوى في تسجيل 38 نقطة طوال المباراة.وبعرضه القوي وتشكيلته المتجانسة،بات منتخب لبنان أحد ابرز المرشحين لتصدر الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة بعد انتهاء "النافذة الثالثة "(الدور الاول) الصيف المقبل.

وبعد العرض الكبير الذي قدّمه لاعبو منتخب لبنان في مباراة الذهاب بدا جلياً انهم الأقوى قدرة والأكثر قوة من خصومهم الأندونيسيين عبر تشكيلة تملك قوة ضاربة في الدفاع والهجوم بمؤازرة جمهور لبناني لا يترك مناسبة الا ويعبّر عن دعمه لمنتخب بلده.ويملك المدرب الوطني اللبناني جو مجاعص تشكيلة متجانسة أثبتت حضورها الجمعة الفائت فكان اللاعبون عند حسن ظن الشعب اللبناني ليقدموا عرضاً كبيراً سيجعل حتماً الجهاز الفني لكل من منتخب السعودية ومنتخب الأردن يحسب الف حساب لمنتخب الأرز مع العلم ان المجموعة الآسيوية الثالثة تضم كل من لبنان واندونيسيا والأردن والسعودية.ففي "النافذة الثانية" التي ستقام في شباط المقبل، سيواجه لبنان كل من الأردن والسعودية خارج أرضه قبل ان يستضيفهما في مجمّع نهاد نوفل الصيف المقبل في ختام الدور الأول.

التحضيرات

وغداة الفوز الكبير على اندونيسيا، أجرى منتخب لبنان( مصنف 56 عالمياً و9 آسيوياً ) حصة تدريبية واحدة السبت وحصتين الاحد على أن يجري حصته الأخيرة صباح الاثنين وهي "تمرينة" خفيفة للتسديد على السلة قبل مواجهة أندونيسيا ( 85 عالمياً و18 آسيوياُ) بعد ظهر الاثنين.ويقول مدير منتخب الرجال ادي بو زخم في اتصال معه"الأجواء ممتازة واللاعبون جاهزون لخوض اللقاء الثاني ضد اندونيسيا واتحاد كرة السلة لم يوفّر أي جهد من اجل راحة اللاعبين ومصلحة المنتخب.اللاعبون يتحلون بروح المسؤولية وينخرطون في التدريبات بجديّة تامة وينفذون تعليمات الجهاز الفني وعلى رأسه المدرب الوطني جو مجاعص. التحضيرات للمباراة الثانية بدأت السبت وستنتهي قبل ظهر الاثنين.وأدعو اللبنانيين الى مواكبتنا في مباراة الاثنين ".

وسبق لمدرب المنتخب اللبناني أن اختار 15 لخوض اللقائين مع اندونيسيا .واللاعبون هم:علي حيدر(قائد المنتخب)(31 سنة) ،عزيز عبد المسيح(25 سنة) ،جيمي سالم(26 سنة) ،أتير ماجوك(34 سنة) ،أمير سعود(30 سنة) ،سيرجيو درويش(25 سنة)،كريم زينون(22 سنة) ،جاد خليل(25 سنة) ،علي منصور(23 سنة) ،كريستوف خليل(22 سنة) ،وائل عرقجي(27 سنة) ،ايلي شمعون(27 سنة)،يوسف خياط(18 سنة) ،هايك غيوكجيان(31 سنة) وعلي مزهر(27 سنة).

بدوره، يواصل منتخب اندونيسيا تدريباته مع ادراكه ان مهمته صعبة جداً امام منتخب الأرز المتألق والمتجدّد.

4 مجموعات

تشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 16 دولة قُسّمت الى اربع مجموعات كالآتي:

-المجموعة الأولى:نيوزيلندا،كوريا الجنوبية،الفيليبين والهند.

-المجموعة الثانية:أوستراليا،الصين، اليابان وتايبه الصينية.

-المجموعة الثالثة:الأردن،لبنان،أندونيسيا والسعودية.

-المجموعة الرابعة:ايران،كازاخستان،سوريا والبحرين.

6 نوافذ

يشار الى ان التصفيات الآسيوية مؤلفة من "ست نوافذ": 3 نوافذ في الدور الأول(16 دولة) ستقام في تشرين الثاني 2021 وشباط 2022 وحزيران 2022 و3 نوافذ في الدور الثاني(12 دولة) في آب وتشرين الثاني وشباط 2023 على ان تجري عملية سحب قرعة نهائيات كأس العالم في أوائل آذار من العام 2023.

ففي الدور الأول تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة الى الدور الثاني (12 دولة) وتحمل نقاطها معها.

وسبق للبنان ان شارك في نهائيات بطولة العالم 3 مرات متتالية (أعوام 2002 و2006 و2010) بينما شارك الأردن مرتين(2010 و2019) واندونيسيا مرة واحدة بينما لم تشارك السعودية في نهائيات كأس العالم.

البرنامج

وفي ما يلي برنامج ما تبقى من مباريات "النافذة الأولى" للمجموعة الثالثة:

*الاثنين 29 تشرين الثاني:

-الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت:أندونيسيا-لبنان(مجمّع نهاد نوفل).

-السعودية-الأردن في السعودية(الأردن فاز في المباراة الأولى(68-61) الجمعة الفائت في العاصمة الاردنية عمّان).