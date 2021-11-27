بعثة منتخب لبنان لكرة القدم توجهت إلى الدوحة

A + A -

غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم يوم السبت إلى الدوحة للمشاركة في "كأس العرب FIFA قطر 2021"، التي تنظّم من 30 تشرين الثاني الجاري إلى 18 كانون الأول المقبل.

وسيواجه لبنان في الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة مصر في الأول من كانون الأول والجزائر في الرابع منه والسودان في السابع منه. وستكون هذه مشاركته الثامنة في المسابقة، بعد أن شارك للمرة الأخيرة في نسخة التاسعة من البطولة في السعودية عام 2012.

وتضم بعثة لبنان الدكتور مازن قبيسي رئيساً، التشيكي ايفان هاشيك مديراً فنياً ومساعده ميروسلاف جيركال، فؤاد بلهوان مديراً للمنتخب، جمال طه ووسام خليل مدرّبين، وحيد فتال مدرّباً لحراس المرمى، روني جرجس معداً بدنياً، يوسف محمد مستشاراً فنياً، بلال الدنا طبيباً، ايلي متني وحسين مكي معالجين فيزيائيين، وديع عبد النور منسقاً إعلامياً، شفيق فارس مسؤولاً عن التجهيزات، طلال سلمان وحسن بحسون مصورين، واللاعبين: مصطفى مطر، علي السبع، قاسم الزين، عباس عاصي، نور منصور، روبير ملكي، ماهر صبرا، محمد زين طحان، حسن شعيتو، حسين الدر، جهاد أيوب، وليد شور، زين العابدين فران، مهدي الزين، نادر مطر، جورج ملكي، محمد علي الدهيني، محمد حيدر، ربيع عطايا، هلال الحلوة، فضل عنتر وحسين عواضة.

وقد حرمت إصابة محمد قدوح من متابعة التدريب الأخير والسفر إلى الدوحة.