living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعثة منتخب لبنان لكرة القدم توجهت إلى الدوحة

27
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم يوم السبت إلى الدوحة للمشاركة في "كأس العرب FIFA قطر 2021"، التي تنظّم من 30 تشرين الثاني الجاري إلى 18 كانون الأول المقبل.

وسيواجه لبنان في الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة مصر في الأول من كانون الأول والجزائر في الرابع منه والسودان في السابع منه. وستكون هذه مشاركته الثامنة في المسابقة، بعد أن شارك للمرة الأخيرة في نسخة التاسعة من البطولة في السعودية عام 2012.

وتضم بعثة لبنان الدكتور مازن قبيسي رئيساً، التشيكي ايفان هاشيك مديراً فنياً ومساعده ميروسلاف جيركال، فؤاد بلهوان مديراً للمنتخب، جمال طه ووسام خليل مدرّبين، وحيد فتال مدرّباً لحراس المرمى، روني جرجس معداً بدنياً، يوسف محمد مستشاراً فنياً، بلال الدنا طبيباً، ايلي متني وحسين مكي معالجين فيزيائيين، وديع عبد النور منسقاً إعلامياً، شفيق فارس مسؤولاً عن التجهيزات، طلال سلمان وحسن بحسون مصورين، واللاعبين: مصطفى مطر، علي السبع، قاسم الزين، عباس عاصي، نور منصور، روبير ملكي، ماهر صبرا، محمد زين طحان، حسن شعيتو، حسين الدر، جهاد أيوب، وليد شور، زين العابدين فران، مهدي الزين، نادر مطر، جورج ملكي، محمد علي الدهيني، محمد حيدر، ربيع عطايا، هلال الحلوة، فضل عنتر وحسين عواضة.

وقد حرمت إصابة محمد قدوح من متابعة التدريب الأخير والسفر إلى الدوحة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout