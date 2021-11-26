في ذكرى وفاته الأولى.. عائلة مارادونا تكشف آخر أمنيات الأسطورة

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أحيت عائلة دييغو مارادونا، أمس الخميس، الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية، بالكشف عن آخر أمنياته، وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته.

وقالت العائلة، إنها طلبت من حكومة بوينس أيرس مساعدتها في بناء "ضريح مارادونا"، بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة.

وكتبت عائلة مارادونا في حسابها على "إنستغرام" بجانب نشر صورة للطلب الرسمي "اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة".

وأوضح الخطاب، أن مارادونا أراد "مكانا دائما حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة".

ولم ترد الحكومة على الطلب حتى الآن.

وتوفي مارادونا، أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق، في نوفمبر 2020 بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ في ذلك الشهر.

وكانت وفاته مفاجأة للأرجنتين التي قاد منتخبها للقب كأس العالم 1986، ويعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

ودفن مارادونا في مقبرة "بيا فيستا" على مشارف بوينس أيرس، بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله.