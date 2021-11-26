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نجم ريال مدريد السابق لميسي بعد مباراة "السيتي": ألا تخجل من نفسك؟

26
NOVEMBER
2021
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انتقد النجم السابق لريال مدريد ومنتخب هولندا، رافائيل فان دير فارت، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد لقاء فريقه باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
 
وقال الدولي الهولندي السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمس الخميس: "ميسي يغضبني. إنه يتمشى في أرض الملعب، ألا تشعر بالخجل؟ هذا عار".
 
وأضاف: "الأمر بدأ مع رونالد كومان (المدرب السابق لبرشلونة) حيث كان (ميسي) يرفض العمل معه، وهذا أمر غير جيد من لاعب مثل ميسي".
 
وتابع فان دير فارت: "السؤال الآن هل يرغب ميسي في تقديم عمل جاد أم لا؟ فإذا لم يسجل أو يصنع فإنه يقدم مباراة سيئة".
 
وأكمل: "ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبان مختلفان، لكن رونالدو يكافح ويرغب في نقل فريقه إلى مستوى جديد".
 
وانتهت قمة "السيتي" وسان جيرمان، التي أقيمت الأربعاء الماضي، بفوز الفريق الإنجليزي 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبلغا سويا الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.
 
وكان ميسي البالغ عمره 34 عاما، رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن برشلونة لينضم للفريق الباريسي، الذي خاض معه حتى الآن عشر مباريات في جميع البطولات، وسجل أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا.
Reuters
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