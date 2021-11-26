living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدوري المصري.. قطار الأهلي لا يتوقف والزمالك "يعود"

26
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تابع الأهلي تصدره لمنافسات الدوري المصري بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على ضيفه سموحة 4-1، الخميس، في افتتاح مباريات المرحلة السادسة.
 
 
سجل للأهلي كل من أيمن أشرف (31)، والجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدفين الثاني والرابع (35 و80)، وحسين الشحات الثالث (68)، فيما سجل للخاسر محمد متولي "كناريا" (67).
 
وهو الفوز السادس تواليا للأهلي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد سموحة الذى مُني بخسارته الأولى هذا الموسم عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.
 
وبعد 6 دقائق من صافرة البداية، احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي إثر لمسة يد من محمود عزت، سددها المغربي بدر بانون في العارضة.
 
وعوض الأهلي بافتتاحه التسجيل من هجمة منسقة وتبادل للكرة خارج منطقة الجزاء، فمرر حسين الشحات الى أيمن أشرف الخالي من الرقابة سددها على يسار الحارس الهاني سليمان (31)، قبل أن يضاعف صاحب الأرض بعد 4 دقائق غلته عقب تمريرة من أكرم توفيق خلف دفاع سموحة، سيطر عليها تاو ورواغ عزت وسدد كرة اصطدمت بالحارس وسكنت الشباك.
 
ثلاثي عربي واعد في كأس العالم للأندية
 
 
نشط سموحة هجوميا، فقلص الفارق بتسديدة من حدود منطقة الجزاء من كناريا على يسار الحارس الشناوي (66).
 
وأضاف الأهلي الثالث بعد خطأ دفاعي في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى الشحات سددها على يسار الحارس سليمان (68)، قبل أن يختتم تاو رباعية فريقه مستغلا عرضية للبديل محمد هاني تخطت الحارس سليمان (80).
 
وهو الهدف الخامس لتاو في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف متساويا مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.
 
وفي مباراة ثانية، استعاد الزمالك حامل اللقب نغمة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ملعب المقاولون العرب.
 
ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 8 نقاط في المركز السادس.
 
وافتقد لاعبو الزمالك للفعالية وعابهم البطء الشديد، حتى افتتح مصطفى فتحي التسجيل بعد تمريرة من عمرو السعيد، سددها على يمين الحارس عامر عامر (40).
 
واقتنص فاركو فوزا مثيرا من مضيفه الاتحاد السكندري 2-1 على ملعب الإسكندرية.
 
تقدم فاركو عن طريق أحمد عوض (26)، وأدرك الاتحاد التعادل بفضل كريم الديب (45+5)، قبل أن يسجل عمرو جمال هدف الفوز للضيوف (86).
 
وحقق فاركو فوزه الثالث تواليا، ليتقدم للمركز الرابع مع 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز السابع.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout