A + A -

وزّع النادي اللبناني للسيارات والسياحة الكؤوس والجوائز على ابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لعام 2021 خلال الحفل السنوي الذي دأب النادي على اقامته وذلك في القاعة الكبرى التابعة للنادي .تقدّم الحضور امين عام النادي كميل اده وممثل الاتحاد الدولي للسيارات(الفيا) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عماد لحود واعضاء مجلس ادارة النادي روجيه زوفيكيان(مدقق الحسابات) والشيخ نبيل الخازن(رئيس لجنة السيارات الكلاسيكية) وجيلبير مسيحي ومدير اللجنة الرياضية الوطنية سليمان خطّار ورئيس مصلحة رياضة السيارات كابي كريكر ومسؤولو الرياضة الميكانيكية في النادي والأبطال والبطلات ورجال الصحافة والاعلام.

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من عريّف الحفل الاعلامي جاد دعيبس وجّه الشكر فيها الى كل من ساهم في انجاح موسم الرياضة الميكانيكية .الكلمة الثانية للحود الذي تحدث عن عام 2021 الذي كان حافلاً على صعيد الرياضة الميكانيكية بحيث أنجز النادي روزنامة نشاطاته بكاملها في عام مليء بالنشاطات .ووجّه لحود الشكر الى الوزيرة السابقة للشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان على الجهود التي بذلتها في سبيل الرياضة الميكانيكية ورعايتها بطولة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الكروس كار بحيث حقق السائقون اللبنانيون نتائج جيدة اضافة الى النتائج اللبنانية المميزة المحققة في بطولة الشرق الأوسط في الكارتنغ التي اقيمت منذ ايام في سلطنة عمان.وجدّد التأكيد ان رالي لبنان الدولي(احدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات) الذي اقيم في ايلول الفائت كان ناجحاً على كافة الأصعدة ومضيفاً أن عام 2022 سيشهد روزنامة حافلة بالنشاطات على صعيد الرياضة الميكانيكية بمختلف أنواعها شاكراً رئيس مجلس ادارة النادي الشيخ فؤاد الخازن واعضاء مجلس الادارة على ايلائهم الرياضة الميكانيكية أهمية كبيرة الى جانب عدد من الألعاب الرياضية المزاولة في النادي .وهنأ ال

فائزين والفائزات بكافة البطولات.

ثم وزّع كبار الحضور الكؤوس على الفائزين والفائزات وسط اجواء احتفالية.

وعلى هامش الحفل،كرّم لحود أحد العاملين في مكتب الراليات مايكل حايك على "جهوده الادارية الجبارة" في خدمة الرياضة الميكانيكية.